РФС рассматривает только Черчесова и Бердыева на пост главного тренера сборной России

Основными претендентами на пост главного тренера сборной России являются Курбан Бердыев и Станислав Черчесов. Об этом заявил источник, близкий к ситуации. Напомним, сегодня пост рулевого национальной команды оставил Леонид Слуцкий.

«После окончательного отказа Слуцкого из реальных кандидатур на вакантное место остаются Черчесов и Бердыев, которые в данный момент фактически свободны от каких бы то ни было обязательств. Появившаяся ранее информация по поводу Хиддинка всерьез не воспринимается, и на данный момент он не входит в число претендентов на место главного тренера сборной России по футболу», – сообщил источник.

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