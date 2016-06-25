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  • РФС рассматривает только Черчесова и Бердыева на пост главного тренера сборной России

РФС рассматривает только Черчесова и Бердыева на пост главного тренера сборной России

25 июня 2016, 18:30
26

Основными претендентами на пост главного тренера сборной России являются Курбан Бердыев и Станислав Черчесов. Об этом заявил источник, близкий к ситуации. Напомним, сегодня пост рулевого национальной команды оставил Леонид Слуцкий.

«После окончательного отказа Слуцкого из реальных кандидатур на вакантное место остаются Черчесов и Бердыев, которые в данный момент фактически свободны от каких бы то ни было обязательств. Появившаяся ранее информация по поводу Хиддинка всерьез не воспринимается, и на данный момент он не входит в число претендентов на место главного тренера сборной России по футболу», – сообщил источник.

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Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия Бердыев Курбан Черчесов Станислав
Комментарии (26)
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artturchik
1466870787
Бердыев - единственный шанс не опозориться на домашнем мундиале )
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pktsoev
1466872235
Бердыев-поопытнее, но дайте шанс Стасу.
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Димон Алма-Ата
1466872299
Бердыев бил Барсу на Камп Ноу! Какие могут быть вопросы? Черчесов, нет не помню.
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Legioner-05
1466873456
Вспомним Сталина и вперед за победами))) Только нерусский может заставить русского бегать по полям)))
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Пельш 1
1466873903
Нет в России тренеров и не будет, и игроков нет и не будет, пока не поедут искать за 4 кольцо МКАДа. А за 4 кольцом МКАДа Россия заканчивается!
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vlad1969
1466874180
Валеру!!
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ArReal
1466874479
Какой на фиг Черчесов...
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cska-62
1466874819
И одного из двух наших действительно НАСТОЯЩИХ ТРЕНЕРОВ отправить на два года в "болото"? Как там теперь принято говорить; "Баба Яга против..." Присоединяюсь! Без тренеров у нас сегодня, например, ЦСКА и "Спартак"... Только "Зенит" о тренере позаботился... И что? Опять в Европе позориться будем? Мало нам там хронического и ежегодного позора Слуцкого? Или кто-то думает, что Аленичев в Лиге Европы блеснёт? Желаю успеха, но очень в нём сомневаюсь... Короче... Опять только "Зенит" будет достойно представлять Россию в Европе! Ну и "Ростов", если там Бердыев останется... Есть даже надежда на "Краснодар"... Маленькая, но надежда... И всё. Пусть горлопаны опять кричат о том, что Слуцкий и Аленичев - наше всё! До очередного позора... Потом с паузой опять и опять нести эту несусветную чушь... Чем подтверждать, что наш национальный вид спорта не футбол, а "наступление на грабли не просто с предсказуемым, но и с ожидаемым результатом"....
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ФК Зенит всея Руси
1466878337
Черчесова нельзя. Это тренер не высокого полёта. Не чемпион. Лидируя, опираясь на громадную околофутбольную мощь Спартака, на весь московский админресурс, на судейскую помощь, на купленный в последнем туре "Сатурн" -- Черчесов всё-таки умудрился проиграть тогда "золото" Зениту, упустив последний в истории спартаковский шанс. Он закопал в могилу надежды Спартака. Польша это мелкая чихня. Всякие чемпионаты Монголий, Эфиопий, Молдавий и Польш это не достижение. Ещё минус - у него спартаковское прошлое. То есть, неудачник по определению. Как бесславно в Сборной поработали ОИР и Ярцев, запомнившиеся один бездарной работой на ЧМ в Японии, закончившейся фанатскими погромами в центре Москвы, а другой позорно по-бабски, по-спартаковски сбежал с тренерской скамейки, как крыса с проигрывающего корабля. Черчесов с ними одной крови, одной выучки, одного поля ягода. Давайте-ка без Черчесова. P.S. Я уже даже не упоминаю его конфликтность. Он в принципе не понимает и не умеет работать с людьми.
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Joker1985
1466879958
Лучше чтоб Валера Карпин был главным тренером сборной России
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