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В ближайшее время будет принято решение о перспективах Слуцкого в сборной России

25 июня 2016, 13:06
2

Министр спорта РФ Виталий Мутко оценил работу главного тренера сборной России Леонида Слуцкого на посту наставника национальной команды.

«Мы имели шанс не попасть на чемпионат Европы. Мне пришлось возвращаться, завершать дела по контракту Капелло, приглашать лучшего тренера в России. Все что команда просила – мы сделали. Команда функционально неплохо готовилась. Мне показалось, что мы играли в один футбол всю квалификацию, а не Евро вдруг стали в другой.

Я беседовал с тренером. Иногда тактику выбираешь из наличия игроков. Смолова поставили на левый фланг. Одну игру теряется, вторую теряется… После каждой игры у нас были большие беседы. Но я не могу вмешиваться в работу тренера. Он знает состояние игроков на данный момент, и за результат отвечает не только тренер, но и сами ребята. Со Слуцким договорились, что он все осмысливает, делает выводы. Он мне сказал, что в сборной и клубе есть своя специфика. Решение будет принято сегодня-завтра, будет работать Леонид Викторович или нет.

Второй вопрос – что нам нужно предпринять, чтобы максимально продуктивно подготовиться к Кубку конфедераций. Соберемся еще раз с президентами клубов, сядем, закроемся, поговорим. Нам нужно вместе выходить из этой ситуации, нужно прекратить себя превозносить», – сказал Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Слуцкий Леонид Мутко Виталий
Комментарии (2)
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yorgenbarenz
1466853353
Сядем,закроемся....(хорошие слова,особенно первое-конкретное и самокритичное)Дай-то Бог,чтобы ничто не помешало ему сбыться.
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Andrew01
1466853963
сядем, закроемся и будем решать, как поделить 8,5 лямов от ЕВРО, кому сколько...долги про которые говоришь закрывай.....
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