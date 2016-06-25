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  • Мутко: «У игроков сборной России нет мотивации, они не переживают за результат»

Мутко: «У игроков сборной России нет мотивации, они не переживают за результат»

25 июня 2016, 12:02
28

Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал возможную причину, по которой игроки сборной России неудачно выступили на чемпионате Европы-2016.

«У игроков сборной России нет какой-то особенной мотивации. Смотрю на того же Бэйла, который, казалось бы, еще более закормлен, чем наши, ведь это игрок стоимостью 100 миллионов. Но как он себя ведет, какие у него профессиональные качества! Этих вещей нам, конечно, не хватает. У нас многие ребята не переживают за результат. У него есть в клубе контракт, он может на банке сидеть и получать зарплату.

Сейчас я видел, что мальчишка сыграл несколько игр в «Локомотиве», и его уже «Рубин» хочет забрать, предложив большую зарплату. Ну, дай господь, чтобы он прогрессировал. Но если ему будет этого достаточно? Это воспитание, это наша культура. Здесь нам предстоит еще работать.

В целом хотел бы поблагодарить за чемпионат Европы и ребят, и Слуцкого. Леонид Викторович очень добросовестно работал, большинство ребят — тоже. Как, например, можно упрекнуть в чем-то братьев Березуцких? У того поколения мотивация есть, но, конечно, надо думать о новых ребятах. У тех же Кокорина, Шатова, Головина большие перспективы», – сказал Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Бэйл Гарет Жемалетдинов Рифат Мутко Виталий
Комментарии (28)
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Freyk
1466845499
«Этих вещей нам, конечно, не хватает. У нас многие ребята не переживают за результат. У него есть в клубе контракт, он может на банке сидеть и получать зарплату». А после этого он будет говорить, что лимит здесь не при чем и его стоит оставить. Либо у него с логикой проблемы, либо он издевается.
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regbiN
1466846037
пусть лучше сделают лимит на ЗП
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guron88
1466847511
Я знаю, как сделать мотивацию ! Сдельная работа ! Выиграл - получи зарплату за конкретный матч. Отбил пеналь, или забил гол, или дал голевой пас - получи премиальные. Всё ! Будет мотивация ! Гарантирую ! А если кто не будет согласен - идите к чёртовой матери ! Найдутся другие, которые будут так-же хреново играть на этих условиях...
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dzhanavar
1466848764
Мутко в чем то прав... Но у того же Бейла какая мотивация??? Премию получит или переходящий красное знамья??? У него зарплата с прочими бонусами...Надо любить свою страну!!! Надо любить тех,кто потратив уйму денег приехали поддержать!!! Тех,которые считают праздником дни,когда выигрывает сборная!!! Тех,которые переживают от сердца,когда сборная проигрывает... Господин мнистр,а им наплевать,им до лампочки... Тут не мотивация,тут другое...
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ivanthebest
1466851925
Так почему тому же Жемалетдинову предлагают громадные деньги??? Никак не доходит? Лимит блеать!
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a-rakhmatov
1466853936
Кто должен мотивировать игроков, не тренер ли?! У Слуцкого была такая возможность и он ее не использовал...... Думаю после такого позора вслед за Леонидом и Мутко пора в отставку (((
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RedWhiteFans2
1466855112
Теперь они друг другу деферамбы попоют, мол этот не виноват и этот не виноват и опять прогнившая с самого верха система со скрипом поедет дальше ломать судьбы одаренных мальчишек и прокачивать за бабло родителей бездарей.
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upiter622
1466856223
Слушайте,Господин Мутко!!! Уйдите в отставку а!!? Какие переспективы,какой футбол?Можно было собрать молодых ребят со второго дивизиона,сыграли бы в футбол!А то что эти сотворили,нет,такой футбол нам не нужен!!!
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Serjoga
1466856259
В Советские времена мотивацией были премиальные, квартиры, машины, почет! Сейчас это уже у игроков все есть при первом контракте! Что дальше? А дальше им ничего не надо!
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Civen
1466861223
Му.ко отвечай за свои поступки, нет футбола и не будет. Есть пример Германии, скопируйте, если не хватает ума самим придумать систему. Нужна новая "жизнь" футбола российского....
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