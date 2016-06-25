Мутко: «У игроков сборной России нет мотивации, они не переживают за результат»

Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал возможную причину, по которой игроки сборной России неудачно выступили на чемпионате Европы-2016.

«У игроков сборной России нет какой-то особенной мотивации. Смотрю на того же Бэйла, который, казалось бы, еще более закормлен, чем наши, ведь это игрок стоимостью 100 миллионов. Но как он себя ведет, какие у него профессиональные качества! Этих вещей нам, конечно, не хватает. У нас многие ребята не переживают за результат. У него есть в клубе контракт, он может на банке сидеть и получать зарплату.

Сейчас я видел, что мальчишка сыграл несколько игр в «Локомотиве», и его уже «Рубин» хочет забрать, предложив большую зарплату. Ну, дай господь, чтобы он прогрессировал. Но если ему будет этого достаточно? Это воспитание, это наша культура. Здесь нам предстоит еще работать.

В целом хотел бы поблагодарить за чемпионат Европы и ребят, и Слуцкого. Леонид Викторович очень добросовестно работал, большинство ребят — тоже. Как, например, можно упрекнуть в чем-то братьев Березуцких? У того поколения мотивация есть, но, конечно, надо думать о новых ребятах. У тех же Кокорина, Шатова, Головина большие перспективы», – сказал Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

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