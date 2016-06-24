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«Спартак» попрощался с Кириллом Комбаровым

24 июня 2016, 20:00
14

«Спартак» попрощался с полузащитником Кириллом Комбаровым, который продолжит свою карьеру в «Томи».

«Кирилл Комбаров покинул «Спартак» по истечении срока контракта. Он дебютировал в основе красно-белых 8 декабря 2010 года. С тех пор сыграл 95 матчей и забил 2 гола.

«Спартак» благодарит Кирилла за время, проведенное в нашей команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сказано на официальном сайте московского клуба.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет с «Томью» двухлетний контракт.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Комбаров Кирилл
Комментарии (14)
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zadira56
1466794128
А когда прощальный матч-то? Что-то нигде в прессе не найду)
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Beim
1466807460
их разьединили я думал у них с братом один контракт на двоих)
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RealArsenal
1466819445
Не тянет он.
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Maxim Nik
1466838436
Интересно это трансфер был или просто контракт закончился?
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VVM1964
1466839225
ЗВУЧИТ , КАК В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ( НЕ ДАЙ БОГ , КОНЕЧНО )
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serhz
1466861013
И братана своего косорылого тоже забери.
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nikita08
1466864920
Как будто прощаются навсегда.дурики.
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