«Спартак» попрощался с Кириллом Комбаровым

«Спартак» попрощался с полузащитником Кириллом Комбаровым, который продолжит свою карьеру в «Томи».

«Кирилл Комбаров покинул «Спартак» по истечении срока контракта. Он дебютировал в основе красно-белых 8 декабря 2010 года. С тех пор сыграл 95 матчей и забил 2 гола.

«Спартак» благодарит Кирилла за время, проведенное в нашей команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сказано на официальном сайте московского клуба.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет с «Томью» двухлетний контракт.