«Рубин» хочет избавиться от Дядюна

Нападающий «Рубина» ​Владимир Дядюн, по всей вероятности, покинет клуб в нынешнее трансферное окно. Руководство казанцев не устраивает игра 27-летнего футболиста с зарплатой порядка полтора миллиона евро в год, который в последних двух сезонах забил лишь три мяча и сделал одну результативную передачу в 50-ти поединках.

Существует вероятность перехода Дядюна в нижнекамский «Нефтехимик», который с нового сезона будет выступать в ФНЛ. Однако в этом случае камнем преткновения может стать высокая зарплата форварда.