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«Рубин» хочет избавиться от Дядюна

24 июня 2016, 17:44
11

Нападающий «Рубина» Владимир Дядюн, по всей вероятности, покинет клуб в нынешнее трансферное окно. Руководство казанцев не устраивает игра 27-летнего футболиста с зарплатой порядка полтора миллиона евро в год, который в последних двух сезонах забил лишь три мяча и сделал одну результативную передачу в 50-ти поединках.

Существует вероятность перехода Дядюна в нижнекамский «Нефтехимик», который с нового сезона будет выступать в ФНЛ. Однако в этом случае камнем преткновения может стать высокая зарплата форварда.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Дядюн Владимир
Комментарии (11)
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Kostya83
1466782724
Вот это уровень))
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Samov@r
1466782791
Это где то 460 тыс.в месяц за что? он на замену через раз выходил а потом у клубов появляются долги и они прикращают своё как например в Нижнем случилось
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GK_61
1466786123
Мне интересно, кто его захочет купить? По арендам шататься начнёт
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zadira56
1466787400
Может рублей? Лишь бы что написать,блин.
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gambler35
1466790466
С ума посходили с такими зарплатами...
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yorgenbarenz
1466793939
Большой камень преткновения разбух от денег в Рубине и сам не хочет выкатываться.Хоть бы совесть включил-ушёл добровольно и запил с горя за позорное прошлое,в детдом занес толику малую приглянувшемуся сироте....
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Keeper161
1466800706
ПОРА ЗАБИВАТЬ ,ВОВОЧКА
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kotmyshka
1466805389
Заголовок такой, что можно подумать - они киллера ищут.
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rubinovyi2
1466830216
Давно пора.
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