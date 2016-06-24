«Зенит» всерьез заинтересован в приобретении Стураро

Хавбек «Ювентуса» Стефано Стураро может сменить клубную прописку и перебраться в Россию. По информации JN24, основным претендентом на 23-летнего игрока является «Зенит».

Сообщается, что агент итальянца встретился в Милане со спортивным директором «бьянконери» Фабио Паратичи для обсуждения дальнейшего будущего футболиста. Петербургский клуб всерьез намерен приобрести Стураро, который также интересен «Кристал Пэлас».

«Старая синьора» намерена сохранить игрока в своем составе, однако, скорее всего, не будет настаивать, если он сам захочет покинуть клуб.

В минувшем розыгрыше Серии А Стураро принял участие в 19-ти встречах и забил один гол.