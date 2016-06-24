Савин: «Для достижения результата российскому футболу необходимы систематически правильные решения»

Бывший форвард «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Евгений Савин порассуждал о проблемах российского футбола через призму провального выступления национальной команды на чемпионате Европы во Франции. Напомним, подопечные Леонида Слуцкого не смогли преодолеть барьер группового раунда Евро-2016, набрав лишь одно очко в трех встречах.

«Проблема в совокупности. Если я скажу, что проблема не в футболистах, это вырежут из контекста: «Савин сказал: «Провалились на Евро не из-за футболистов». «П…[прекрасно]!», – как сказал бы Сергей Владимирович Шнуров. Если мы хотим результат, сверху должны идти систематически правильные решения.

Вторая проблема – развитие детского футбола. Пример: футбольный клуб из неплохого региона выделяет детской школе, каждому году, по одному бесплатному занятию в неделю. На остальные тренировки родители скидываются, арендуют поля. Другая цифра: 40 тысяч детей выпускаются из спортшкол в год. Где они? Ищем: берем хороший топовый клуб России. Из дубля попасть в основу очень сложно, потому что покупают хороших легионеров, пятое-десятое. Юноши уходят в аренду, где за ними не следят. Не дай бог травма или еще что-то – и люди пропадают. Почему из сборной Колыванова только три-четыре игрока доросли до РФПЛ, а у Испании или Германии – по двадцать? Где все, если мы десять лет не знаем, кем заменить Игнашевича и Березуцких, бедного Кержакова, Аршавина и Павлюченко? Лимит не решит вопрос, потому что 11 русских еще нужно найти. Надо образовывать тренеров, создавать условия.

Вот пример «Краснодара», где человек вкладывает деньги и следит. Так от второй проблемы переходим к третьей – кто и как управляет клубами. Когда человек тратит свои, как Галицкий, то он в курсе всего. Когда тратятся бюджетные большие деньги, особенно менеджерами, которые не понимают в футболе, а видят только коммерческую составляющую, происходят неправильные трансферы, решения.

– На государственных средствах футбол сможет подняться?

– Дословно не помню, но я согласен с Гинером, который сказал, что футбол должен перейти на частные деньги. На 100% это, наверное, невозможно, но в большинстве случаев люди должны вкладывать свои средства.

– Галицких на всех не хватит.

– Покупайте журнал Forbes – там хватит [бизнесменов] на российскую, молдавскую и еще румынскую лиги.

– Строчка в списке Forbes не гарантирует, что человек понесет свои миллионы условной «Мордовии».

– Так нужно сделать футбол привлекательным для инвестиций. Чтобы управляли футбольные люди, чтобы чемпионат был топовым, и продавались трансляции. Будет это, люди начнут вкладывать деньги. Я никогда не пойму журналистику, как вы, а вы никогда не поймете футбол так, как я. Ошибка большинства, даже ваша, в чем: вы думаете, что футбол – это кто-то виноват, а кто-то нет. А футбол – это целый мир, который нужно понимать и чувствовать. Почитайте фамилии президентов, менеджеров наших клубов. Много там футбольных людей?.. Вижу вопрос в ваших глазах: «Галицкий ведь тоже не из футбола, как же так?».

– И не только он.

– Галицкий собрал команду футбольных функционеров и контролирует все. Он человек бизнеса, так же работает в «Магните». Собрал хороших менеджеров, и есть результат. Гинер: у него Совет директоров, есть шикарный управленец Слуцкий, у которого карт-бланш, – есть результат. Мне кто-то в Instagram написал про агентов, которые мешают. Но работа агентов зависит от политики клуба. Если я хочу взять троих ребят из дубля, а ты мне привозишь условного серба за 300 тысяч евро, чтобы мы могли «сделать» с тобой 150. Но я не буду брать подстольные деньги и откажусь. Всегда легче сделать неправильно и заработать, а не идти долгим путем. Вот Галицкому это интересно, у него есть идея. А если человека с тракторного завода поставили [руководить], он будет школу взращивать? Да может его через год уберут. Задача у него одна: закрыть бюджет, чтобы клуб просто был, ну и заработать. Или заработать, в первую очередь», – сказал Савин.

Полностью интервью с Савиным можно прочитать здесь.