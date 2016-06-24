Орлов: «Единственная кандидатура на пост главного тренера сборной России – Черчесов, но он интересен «Милану»

По мнению телекомментатора Геннадия Орлова, идеальной кандидатурой на пост главного тренера сборной России является экс-наставник «Спартака», «Терека», «Амкара», «Динамо» и «Легии» Станислав Черчесов.

«За два года можно исправить и не так плохо выглядеть. Конечно, надо срочно нового тренера, сейчас тут даже думать не надо, единственная кандидатура, которая просто вырисовывается, – это Станислав Черчесов. Человек, который сейчас поднял польскую команду «Легию», он выиграл и чемпионат Польши, и Кубок Польши. Он тренировал «Легию», он сейчас свободен.

Надо еще его уговорить, чтобы он согласился, потому что его рассматривают разные другие клубы – «Ред Булл» из Лейпцига и «Милан». Он в обойме европейских тренеров, его надо уговорить, потому что он работает в европейской системе. Он вообще европейский человек, живет в Австрии, и методики его тренировок и работы — европейские. И потом. у него харизма, он был игроком, вратарем сборной нашей страны, играл за московский «Спартак». Знает всех футболистов, тренеров… Но он, конечно, поставит условие, чтобы никто не лез в его дела, как это делает каждый уважающий себя тренер. И вот здесь пока исполняющий обязанности, пока временный президент РФС Мутко — ведь у нас скоро будут перевыборы, это же тогда было внеочередное заседание — он должен дать понять, потому что он очень сильная личность, и он, видимо, влияет, и в том числе влиял на Слуцкого.

Я не знаю, кто там определял состав, и кто натурализовал этого замечательного Романа Нойштедтера, все это такие ошибки, такие просчеты. И надо, конечно, опираться именно на него. Посмотрите, все сейчас об этом говорят и пишут, его фамилию называют в первую очередь. Но это футбольная общественность. А вот как поведут себя руководители, чиновники, мы не знаем», – сказал Орлов.