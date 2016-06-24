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  • Орлов: «Единственная кандидатура на пост главного тренера сборной России – Черчесов, но он интересен «Милану»

Орлов: «Единственная кандидатура на пост главного тренера сборной России – Черчесов, но он интересен «Милану»

24 июня 2016, 12:51
23

По мнению телекомментатора Геннадия Орлова, идеальной кандидатурой на пост главного тренера сборной России является экс-наставник «Спартака», «Терека», «Амкара», «Динамо» и «Легии» Станислав Черчесов.

«За два года можно исправить и не так плохо выглядеть. Конечно, надо срочно нового тренера, сейчас тут даже думать не надо, единственная кандидатура, которая просто вырисовывается, – это Станислав Черчесов. Человек, который сейчас поднял польскую команду «Легию», он выиграл и чемпионат Польши, и Кубок Польши. Он тренировал «Легию», он сейчас свободен.

Надо еще его уговорить, чтобы он согласился, потому что его рассматривают разные другие клубы – «Ред Булл» из Лейпцига и «Милан». Он в обойме европейских тренеров, его надо уговорить, потому что он работает в европейской системе. Он вообще европейский человек, живет в Австрии, и методики его тренировок и работы — европейские. И потом. у него харизма, он был игроком, вратарем сборной нашей страны, играл за московский «Спартак». Знает всех футболистов, тренеров… Но он, конечно, поставит условие, чтобы никто не лез в его дела, как это делает каждый уважающий себя тренер. И вот здесь пока исполняющий обязанности, пока временный президент РФС Мутко — ведь у нас скоро будут перевыборы, это же тогда было внеочередное заседание — он должен дать понять, потому что он очень сильная личность, и он, видимо, влияет, и в том числе влиял на Слуцкого.

Я не знаю, кто там определял состав, и кто натурализовал этого замечательного Романа Нойштедтера, все это такие ошибки, такие просчеты. И надо, конечно, опираться именно на него. Посмотрите, все сейчас об этом говорят и пишут, его фамилию называют в первую очередь. Но это футбольная общественность. А вот как поведут себя руководители, чиновники, мы не знаем», – сказал Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Чемпионат Европы Россия Милан РБ Лейпциг Черчесов Станислав Мутко Виталий Орлов Геннадий
Комментарии (23)
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ivanthebest
1466762864
Гену послушать, так Бенфика колхоз, а не команда, но в итоге надирают зад Зене в ЛЧ исправно, и он потом кричит что Бенфика это топ-клуб... Про Рэмзи он вообще тяпнул, что это чуть ли не главная звезда чемпионата Англии, когда он наших наказывал... Я конечно всё понимаю старость и т.п., но он реально уже задрал со своей жопной тактикой подлизывания...
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Voltiz
1466765048
Орлов чего ты куришь ,какой "Милан " кому он там нужен
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Андрей Ермошин
1466765643
Орлова, с его излюбленной риторикой "и нашим, и вашим", давно пора отправить на заслуженный отдых.
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Kulimen
1466765950
Ох Геннадий, шел бы ты отсюда.
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ArReal
1466766659
Милан ищет шашлычника что ли?))
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Диктор
1466768134
Лично я за Бердыева.
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geragera
1466768215
сборной поможет только один тренер это бердыев . он единственный кто может этих криволапых в футбол научить играть
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JUVENTINO-666
1466768228
Нахрен он не нужен, за какие засоуги
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Kollljan
1466777208
Назначьте тренером Борю Моисеева. Будете сражаться за каждое очко.
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meiram
1466779042
Из всех комментаторов только один написал честно,признав Курбана Бекиевича лучшим тренером,все остальные под дудку Мутко пляшут! Мутко не прав, желая оставить Слуцкого тренером при отвратительном результате сборной! Слуцкий полностью хотел выехать на игроках с базовой командой ЦСКА! Даже Бекиевич, когда посоветовал игроков "Ростова" был игнор Слуцкого,вот результат за его выбор! Теперь пришло время Бердыева!
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