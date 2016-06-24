Президент «Атлетико»: «Врсалько прошел медосмотр. Нужно выучить его фамилию»

Президент «Атлетико» Энрике Серезо подтвердил, что клуб близок к подписанию защитника «Сассуоло» Шиме Врсалько.

«В среду он прошел медицинское обследование, и я думаю, что он перейдет к нам и будет играть в «Атлетико» в следующем сезоне.

Мне придется выучить эту фамилию, я все еще не говорю по-хорватски», – сказал Серезо.

В прошлом сезоне Врсалько провел за «Сассуоло» 36 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.