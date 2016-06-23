Завтра Лападула пройдет медосмотр в «Милане»

Нападающий «Пескары» Джанлука Лападула может продолжить свою карьеру в «Милане».

Сообщается, что миланцы опередили в борьбе за футболиста «Наполи» и «Ювентус». По информации источника, в пятницу футболист пройдет медицинское обследование перед оформлением трансфера в «Милан».

В минувшем сезоне Лападула сыграл за «Пескару» 46 матчей во всех турнирах, забил 30 голов, отдал 12 результативных передач и стал лучшим бомбардиром Серии Б. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.