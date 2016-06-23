L’Equipe: «ПСЖ» разорвал контракт с Бланом, компенсация составит 22 миллиона

«ПСЖ» расторг контракт с главным тренером Лораном Бланом. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, о прекращении сотрудничества будет официально объявлено в ближайшее время.

Источник также сообщает, что парижский клуб выплатит специалисту компенсацию в размере 22 миллионов евро. Напомним, соглашение Блана с «ПСЖ» было продлено в феврале.

Ранее появлялась информация, что новым наставником парижан станет Унаи Эмери.

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