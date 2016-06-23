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  • Гончаренко: «Говорят, что в России футбол – говно. За критикой должны быть предложения»

Гончаренко: «Говорят, что в России футбол – говно. За критикой должны быть предложения»

23 июня 2016, 20:46
24

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал критику в адрес сборной России после вылета команды с Евро-2016.

«Следом за голословной критикой всегда должно быть какое-либо предложение. Говорят, у нас все говно, футболисты — говнюки, тренеры – говнюки. За этим должны идти предложения, что надо улучшить.

Что нужно делать? Мы очень много на эту тему рассуждали, но так и не дали четкого ответа. Основополагающие вещи — детско-юношеский футбол, переход из юношеского футбола во взрослый и подготовка тренеров.

Мое отношение к лимиту? Однозначно, против. Ничего хорошего в этом нет», — сказал Гончаренко.

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Уфа Гончаренко Виктор
Комментарии (24)
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Kareon
1466704289
Можно Гончаренко в сборную взять да и много зарплаты не попросит и молодежь пусть наигрывает и года 4 не трогать его совсем
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Cнег
1466704868
Вот именно! Ну-ка! Назовите хоть несколько фамилий из последних выпусков ВШТ, которые бы что-то смогли завоевать?! Ничему мы не можем научить и не сможем, если и в ВШТ и в ДЮСШ на руководящих постах посредственность... Только КОРЕННАЯ перестройка всей сети футбола в РОССИИ!
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serega99
1466705374
Лимит отменить точно нужно, чтобы футболисты в Европу хоть чуть чуть захотели поехать. И думаю нужно придумать и ввести систему наигрывания молодежи за основную команду, то есть вместо лимита 1-2 российских игрока до 23 лет. Наигрывать новую защиту, ибо Березуцкого и Игнашевича на ЧМ 2018 не будет. В середине Шатов, Черышев, Головин, Глушаков, Могилевец, Миранчук, Дзагоев, в общем в центре можно найти хороших игроков, главное без травм. Нападение тоже норм Дзюба, Кокорин, Смолов, но их не нужно всех в одном составе выпускать, ибо они все центрфорварды. Акинфеев в ворота однозначно, он уже набрался опыта и поможет нам на домашнем ЧМ. По флангам защиты правый точно Смольников, левый Комбаров или Щенников. А вот в центре большая проблема. В чемпионате России в основном эту позицию занимают иностранцы. Из россиян отмечу Новосельцева, но он хорошо играет в схеме где 5 защитников, под схему в 4 защитника нужно его пробовать. Гранат не особо заменет сейчас, Семенов из Терека неплох. В общем нужно экспериментировать, и наиграть хороший состав из молодых и средних футболистов за 2 года реально. Но для этого нужно делать какие-то шаги. Первый шаг предложен половиной россиян, отменять лимит нужно однозначно. Верим в нашу сборную! И ожидаем домашний чемпионат мира!
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андрей андреев
1466706568
Улучшить надо туалеты,если все говнюки. Смотрю,тема говна очень популярна на сайте.Не к добру.
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Саня БУБА
1466707914
.....плииин!!! че за.....???...какое то бабское нытье!!!...уже и реднап, и луческу, и петержела...да кому уже не лень, все уже нам сказали - что, б...ть, делааать!!!!....что за сопли-слюни???
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Serjoga
1466709623
А по отношению к баснословным контрактам? Зарплатой это не назовешь! ТАКИЕ деньги такой игрой не заработаешь!
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Joker 555
1466712056
Предлагай меню. Гамно в соусе . Чтоб гамном не пахло.
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petlyra
1466722802
Умничка. Все правильно сказал.
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Каратель помойников
1466735879
сначала надо хорошую лопату,вычистить всё говно
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Финт
1466764907
Ну у него в БАТЭ практически все белорусы играли,что не помешало побеждать Баварию и Ювентус,а как тренер он молодец
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