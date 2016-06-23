Гончаренко: «Говорят, что в России футбол – говно. За критикой должны быть предложения»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал критику в адрес сборной России после вылета команды с Евро-2016.

«Следом за голословной критикой всегда должно быть какое-либо предложение. Говорят, у нас все говно, футболисты — говнюки, тренеры – говнюки. За этим должны идти предложения, что надо улучшить.

Что нужно делать? Мы очень много на эту тему рассуждали, но так и не дали четкого ответа. Основополагающие вещи — детско-юношеский футбол, переход из юношеского футбола во взрослый и подготовка тренеров.

Мое отношение к лимиту? Однозначно, против. Ничего хорошего в этом нет», — сказал Гончаренко.