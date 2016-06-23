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  • Мутко: «Главным тренером сборной России может стать даже женщина»

Мутко: «Главным тренером сборной России может стать даже женщина»

23 июня 2016, 15:49
83

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что выбор нового главного тренера сборной России не будет зависеть от национальности того или иного претендента. Кроме того, по словам футбольного чиновника возглавить главную команду страны имеет возможность даже женщина. Напомним, что после поражения от Уэльса в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 и, соответственно, вылета из турнира, наставник россиян Леонид Слуцкий недвусмысленно заявил о своей отставке.

«Никакого блока нет, даже женщина может стать тренером. Не исключаю, что тренером сборной может быть иностранец, если Слуцкий все-таки уйдет. Но хотелось бы видеть на этом посту россиянина.

Слуцкий в ближайшее время сам примет решение, останется ли тренером сборной. Минспорт пока его кандидатуру не снимает. У него скоро закончится срок полномочий на посту главного тренера сборной России», – отметил Мутко.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (83)
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avera
1466687378
А министром спорт любой бомж!
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yorgenbarenz
1466687434
Вот,дятел !Он ещё и шутит !
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Tri
1466687888
Ольга Бузова)))
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Мачочо06
1466688644
Пусть женщина и тренирует эту бабскую сборную))
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Kostas_2011
1466689723
Может стать даже животное или насекомое...главное чтоб откатить не забыли...
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Саня БУБА
1466690409
.....слушайте, ну такой цирк может быть только в наших министерствах!!!! клоун на клоуне!!!!....не зря над нами уже вся гейропа ржет!!!...какой же все таки он убогий клоун!!!!
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Fireman-100
1466691436
Изолируйте этого дебила от нормальных людей. Срочно!!!!
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МасСуд
1466692642
Аиздец... и это федеральный министр..... такое тока в россии может быть..
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ManUtd-Volgograd
1466696061
Задолбал этот клоун . Он даже английский выучить не может, значит он бестолочь! Почему министр спорта России - бестолочь?
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кошмарик
1466704085
а министром спорта может быть даже моя кошка!
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