Мутко: «Главным тренером сборной России может стать даже женщина»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что выбор нового главного тренера сборной России не будет зависеть от национальности того или иного претендента. Кроме того, по словам футбольного чиновника возглавить главную команду страны имеет возможность даже женщина. Напомним, что после поражения от Уэльса в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 и, соответственно, вылета из турнира, наставник россиян Леонид Слуцкий недвусмысленно заявил о своей отставке.

«Никакого блока нет, даже женщина может стать тренером. Не исключаю, что тренером сборной может быть иностранец, если Слуцкий все-таки уйдет. Но хотелось бы видеть на этом посту россиянина.

Слуцкий в ближайшее время сам примет решение, останется ли тренером сборной. Минспорт пока его кандидатуру не снимает. У него скоро закончится срок полномочий на посту главного тренера сборной России», – отметил Мутко.