Семин: «Готов возглавить сборную России»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что готов снова возглавить национальную команду. Напомним, Семин тренировал российскую сборную в 2005 году.

– Готов ли я сам возглавить сборную, если поступить такое предложение? Готов. И отношусь к такой возможности хорошо.

– Прошлый опыт как-то учете?

– Учту. Он очень важный – ни одной игры тогда мы не проиграли. А говорить о том, можно ли с нынешним составом добиваться большего, рано. Когда будут предложения, тогда и поговорим.

– Иностранные тренеры в сборной нужны?

– Это давно перевернутая страница. Потому что продолжения после первого успеха не последовало.

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