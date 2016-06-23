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Семин: «Готов возглавить сборную России»

23 июня 2016, 00:37
42

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что готов снова возглавить национальную команду. Напомним, Семин тренировал российскую сборную в 2005 году.

– Готов ли я сам возглавить сборную, если поступить такое предложение? Готов. И отношусь к такой возможности хорошо.

– Прошлый опыт как-то учете?

– Учту. Он очень важный – ни одной игры тогда мы не проиграли. А говорить о том, можно ли с нынешним составом добиваться большего, рано. Когда будут предложения, тогда и поговорим.

– Иностранные тренеры в сборной нужны?

– Это давно перевернутая страница. Потому что продолжения после первого успеха не последовало.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия Семин Юрий
Комментарии (42)
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Zeff
1466636392
Лучше не надо.
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sebp05
1466636812
При нём сборная не проиграла ни одного матча. А также бы эпичный матч с Германией на их поле 2-2. В общем, я не против - хуже, чем с Уэльсом не будет
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SARSAD
1466638537
Будет очередной иностранец с девизом "Ну не шмогла я, не шмогла..." за 10 миллионов евро в год.
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Грыззь
1466649362
Черчесов лучше!
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DIDI 23
1466651842
Если пациент уже мёртв, смена доктора не поможет.
Ответить
RedWhiteFanS
1466659661
Только не Палыч. Просто тренер который ничего не добился
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Ral13
1466660522
Ребята, у меня большая радость, сегодня утром мой сын вернулся из Армии!!! Отслужил В Чите , это от нас почти 6000 км. Почти 4 суток на поезде ехали. Если б вы знали как я счастлив! Желаю всем такой радости, у кого дети на службе!!!
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vladimir-7
1466660545
Решил подзаработать деньжат. Кому он нужен, совсем не соображает, старый козёл. Сиди во дворе и играй в домино.
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alex1951
1466661351
А что эта за хрень такая ,захотел и стал тренером? Пора вводить тестирование на знание всех мировых новинок в футболе,ездить на семинары,учиться быть тренером....а набравшись знаний и команду подбирать согласно современным требованиям! Сборная -это не проходной двор.... А вакансию можно заполнить временно и ВРИО. Ах да,не забудьте Мудько отправить в Питер ,в ПТУ ,к истокам))))
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ArReal
1466664885
Лучши уж он..чем шашлычник..
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