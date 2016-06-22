Евро-2016. Италия экспериментальным составом уступила Ирландии

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Ирландии добилась победы над Италией – 1:0. Три очка ирландцам принес точный удар Робби Брэди.

Евро-2016. Групповой этап. Группа E. 3-й тур

Италия – Ирландия – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Брэди, 85.

Италия: Сиригу, Барцальи, Бонуччи, Огбонна, Мотта, Флоренци, Стураро, Де Шильо (Эль-Шаарави, 81), Бернардески (Дармиан, 60), Дзадза, Иммобиле (Инсинье, 75).

Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Кио, Даффи, Уорд, МакКарти (Хулахан, 77), МакКлин, Брэди, Хендрик, Мерфи (МакГиди, 70), Лонг (Куинн, 89).

Предупреждения: Сиригу, 39; Барцальи, 79; Инсинье, 90 – Лонг, 39.

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