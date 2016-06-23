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Судьи
Главный судья:
Овидиу Хацеган (Арад)
Материалы

Италия - Ирландия

22.06.2016, Среда, 22:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 3 тур Италия - Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

31 мая, суббота 22:45 Италия 0:0 Ирландия
Чемпионат Европы 2012, группа C
Групповой раунд, 3 тур
18 июня, понедельник 22:45 Италия 2:0 Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

7 июня, вторник 22:45 Ирландия 2:0 Италия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 8
10 тур
10 октября, суббота 23:00 Ирландия 2:2 Италия
6 тур
1 апреля, среда 22:50 Италия 1:1 Ирландия
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 3 2 0 1 3:1 +2 6
2. Бельгия 3 2 0 1 4:2 +2 6
3. Ирландия 3 1 1 1 2:4 -2 4
4. Швеция 3 0 1 2 1:3 -2 1
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