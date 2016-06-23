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Италия - Ирландия
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Судьи
Главный судья:
Овидиу Хацеган (Арад)
Материалы
23 июня 2016
07:58
Брэди: «Если все сработает, сможем покусать Францию»
1
07:16
О'Нил: «Ирландия показала феноменальный футбол»
07:04
Конте: «Ирландии хотела пройти дальше и была вознаграждена»
1
00:16
Видео
Италия – Ирландия. Гол Брэди
22 июня 2016
23:50
Евро-2016. Италия экспериментальным составом уступила Ирландии
5
22:27
Буффон впервые с 2000 года остался в запасе сборной Италии
4
21:25
Италия – Ирландия. Иммобиле и Дзадза выйдут в атаке хозяев с первых минут
2
21:12
Италия и Ирландия завершат групповой этап Евро-2016
20 июня 2016
20:13
Де Бьязи: «Позвоню Конте, чтобы он помог Албании»
19 июня 2016
12:52
Буффон может не сыграть с Ирландией из-за температуры
3
Италия - Ирландия
22.06.2016, Среда, 22:00 мск
Лилль, стадион
Пьер Моруа
Трансляция:
Матч ТВ
Чемпионат Европы, 3 тур
Италия
-
Ирландия
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Протокол
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Расстановка
История игр
Таблица
Комментарии
Италия - Ирландия, Удар, Хендрик
Италия - Ирландия, Удар, Хендрик
Италия - Ирландия, Сэйв, Сиригу
Италия - Ирландия, Удар, Иммобиле
Италия - Ирландия, Спорный эпизод
Италия - Ирландия, Опасный момент, Дзадза
Италия - Ирландия, Удар, Мерфи
Италия - Ирландия, Голевой момент, Хулахан
Брэйди выводит Ирландию в плей-офф
Товарищеские матчи. Сборные 2014
31 мая, суббота
22:45
Италия
0:0
Ирландия
Чемпионат Европы 2012, группа C
Групповой раунд, 3 тур
18 июня, понедельник
22:45
Италия
2:0
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2011
7 июня, вторник
22:45
Ирландия
2:0
Италия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 8
10 тур
10 октября, суббота
23:00
Ирландия
2:2
Италия
6 тур
1 апреля, среда
22:50
Италия
1:1
Ирландия
Группа E
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Италия
3
2
0
1
3:1
+2
6
2.
Бельгия
3
2
0
1
4:2
+2
6
3.
Ирландия
3
1
1
1
2:4
-2
4
4.
Швеция
3
0
1
2
1:3
-2
1
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