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  • Газзаев: «На ЧМ-2018 сборная России должна быть в четверке лучших команд мира»

Газзаев: «На ЧМ-2018 сборная России должна быть в четверке лучших команд мира»

22 июня 2016, 19:27
41

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев оценил выступление российской сборной на Евро-2016. Напомним, национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в квартете В одно очко.

«Проиграли вчистую. Ничего хорошего не осталось в памяти, хотя когда ехали на Eвро-2016, я верил, что мы покажем некую перспективу перед ЧМ-2018. Должны были выступить так, чтобы всe выглядело основательно. Но вместо этого команда произвела удручающее впечатление.

К чемпионату Европы оказались не подготовлены по всем параметрам: и по функциональному состоянию, и по тактическому понимаю игры, а морально-психологическая подготовка и вовсе находилась на нулевом уровне! На таких турнирах надо бороться еще и за честь и репутацию страны, эти игры являются матчами патриотического характера. Какое единение мы видим у футболистов других сборных! Как команды празднуют голы – даже запасные бегут с лавки обнимать тех, кто на поле.

Меня кстати, волнует вопрос – неужели и на домашнем чемпионате мира мы будем ставить цель выйти из группы? Что это за задача?! Мы играем дома – и должны быть в четверке лучших команд мира», – сказал Газзаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Газзаев Валерий
Комментарии (41)
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_Kesh_Suntar_
1466613131
Ухахахаха! Он че курнул
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kykyi
1466614802
Должны. должны, ну с какой стати, ну хоть бы привел пару аргументов. Так по балаболил и ладно.
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Kondrat Jr
1466616555
Шапки уже полетели. Традиция.
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RedWhiteFanS
1466619191
Еще один дебил нарисовался. Пока рот не открыл был великий тренер а после такого бреда -аутист. Пусть назовет хотя бы одну причину отчего он так думает.
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JUVENTINO-666
1466619878
Не говори чушь, вечно ты бла бла бла
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Serjik78
1466619956
Вот Газаев - вполне адекватный если не несет бредятину как сейчас, последнее время загоняется, то лигу учеридим, то сборная в четверке. Я понимаю ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ СТАТЬ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ. Но "ВАЛЕРА - НЕ ВЕРИМ!". Что б...дь за привычка у людей бла-бла?
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STatham
1466620469
Исландия !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот это тема !!!!!! Все за Исландиююююююю!
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Kollljan
1466621138
На ЧМ мы будем уже с 37-летними братанами Березуцкими и совсем древним Игнашевичем. В воротах сами знаете кто. О какой четверке лучших речь?
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MURAD F. A.
1466621471
хотеть не вредно, вредно не хотеть
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Kybik-Pybik
1466622603
Ребята тормозите... только Евро взяли, а вы уже на ЧМ замахнулись... дайте и другим помечтать...
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