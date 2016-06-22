Газзаев: «На ЧМ-2018 сборная России должна быть в четверке лучших команд мира»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев оценил выступление российской сборной на Евро-2016. Напомним, национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в квартете В одно очко.

«Проиграли вчистую. Ничего хорошего не осталось в памяти, хотя когда ехали на Eвро-2016, я верил, что мы покажем некую перспективу перед ЧМ-2018. Должны были выступить так, чтобы всe выглядело основательно. Но вместо этого команда произвела удручающее впечатление.

К чемпионату Европы оказались не подготовлены по всем параметрам: и по функциональному состоянию, и по тактическому понимаю игры, а морально-психологическая подготовка и вовсе находилась на нулевом уровне! На таких турнирах надо бороться еще и за честь и репутацию страны, эти игры являются матчами патриотического характера. Какое единение мы видим у футболистов других сборных! Как команды празднуют голы – даже запасные бегут с лавки обнимать тех, кто на поле.

Меня кстати, волнует вопрос – неужели и на домашнем чемпионате мира мы будем ставить цель выйти из группы? Что это за задача?! Мы играем дома – и должны быть в четверке лучших команд мира», – сказал Газзаев.

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