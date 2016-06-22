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    Товарищеские матчи. «Оренбург» крупно обыграл «Носту», «Динамо» обыграло «Халадаш»

    Новичок российской Премьер-лиги «Оренбург» провел товарищеский матч в рамках первого контрольного сбора. Соперником была «Носта», выступающей в ПФЛ. Матч закончился победой подопечных Роберта Евдокимова со счетом 3:0.

    Столичное «Динамо» также сыграло в товарищеском матче с венгерским «Халадашем». Единственный гол в поединке забил нападающий Фатош Бечирай, реализовав пенальти.

    Товарищеские матчи​

    Оренбург (Оренбург) – Носта (Новотроицк) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коронов, 12; 2:0 – Маркелов, 86; 3:0 – Ефремов, 90.

    Динамо (Москва, Россия) – Халадаш (Сомбатхей, Венгрия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бечирай, 80 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 18:21
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