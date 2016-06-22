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  • Газзаев: «В сборной России должен работать только отечественный специалист»

Газзаев: «В сборной России должен работать только отечественный специалист»

22 июня 2016, 01:38
22

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил мнение, что национальную команду должен возглавлять только отечественный специалист.

«Конечно, в сборной должен работать только отечественный специалист. Национальная сборная потому так и называется, что она должна быть полностью российской.

В клубах другая ситуация, там есть легионеры. Сборная – это другое. У нас есть и молодые, и опытные тренеры, поэтому давайте дождемся официальной информации РФС, дождемся решения по Слуцкому», – сказал Газзаев.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Газзаев Валерий
Комментарии (22)
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Zeff
1466550987
Из этой сборной никто больше не должен играть на таких соревнованиях. Впервую очередь Акинфеев. Есть Джанаев , Селихов. Хватит позориться.
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Дагыстанец
1466557719
Руководить россией и не только в футболе должен - хач!!!
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slawianka
1466560424
Только Бердыев, альтернативы нет. И кто его не любит пусть валят из руководства, или засунут свои личные предпочтения куда подальше. Сейчас на кону чемпионат 2018 в России.
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Atom2020
1466568696
«В сборной России должен работать только отечественный специалист ... и это должен быть Я» - сказал Газзаев)))
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84aivengo
1466572782
вспомните,когда германия провалилась в 2006 ,что она сделала? приложила усилия для развития молодежного футбола. и теперь они могут запросто 3 состава набрать...
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woyser
1466573081
Черчесов или Бердыев, других кандидатов нет, но они вряд ли согласятся, они то знают какая там тина. РФС - расстрелять в полном составе.
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Garrincha58
1466575727
пусть тренирует тот кто больше всех критикует
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neveldomha
1466576961
Ну если только Карполь Николай Васильевич.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466595117
Кроме Саламовича больше некому.
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Joker Loko
1466616473
Газаев давно уже куда нибудь напрашивается)))
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