Газзаев: «В сборной России должен работать только отечественный специалист»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил мнение, что национальную команду должен возглавлять только отечественный специалист.

«Конечно, в сборной должен работать только отечественный специалист. Национальная сборная потому так и называется, что она должна быть полностью российской.

В клубах другая ситуация, там есть легионеры. Сборная – это другое. У нас есть и молодые, и опытные тренеры, поэтому давайте дождемся официальной информации РФС, дождемся решения по Слуцкому», – сказал Газзаев.