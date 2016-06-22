Радимов: «Мамаев позорит всю футбольную братию»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал полузащитника сборной России Павла Мамаева, который после вылета национальной команды с Евро-2016 разместил на своей странице в Instagram фото с подписью: «Да, проиграли... Да, вылетели... Но, наверное, это наш максимум! Жду говна в комментариях».

«Молодец Мамаев, долго, видимо думал, подбирал нужные слова для своих болельщиков и место удачное выбрал для селфи, сидя в частном самолете. Позорит всю футбольную братию. Все, кто в футбол в этой стране играет, выглядят засранцами-дармоедами после таких историй... Молодец, Мамаев!» – сказал Радимов.