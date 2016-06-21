Бердыев не подписал с «Ростовом» новый контракт, но работает с командой

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев пока не подписал с донской командой новое трудовое соглашение, однако работает с футболистами. По информации источника, российский специалист ждет, когда руководство клуба предоставит ему финансовые гарантии на следующий сезон.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Ростов» занял в турнирной таблице РФПЛ второе место и пробился в Лигу чемпионов.