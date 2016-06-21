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    Бердыев не подписал с «Ростовом» новый контракт, но работает с командой

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев пока не подписал с донской командой новое трудовое соглашение, однако работает с футболистами. По информации источника, российский специалист ждет, когда руководство клуба предоставит ему финансовые гарантии на следующий сезон.

    Напомним, по итогам прошлого сезона «Ростов» занял в турнирной таблице РФПЛ второе место и пробился в Лигу чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2016 14:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 июня 2016, 18:22

      На южной сидят фанаты Ростова,а на Северной гости.Всё время хожу на футбол и разницы между ними не вижу.Все голые по пояс и орут-Россия вперёд

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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > андрей андреев 24 июня 2016, 20:52

      Сходи на южную. Тупые малолетки и их шлюхи. Реально. Ни одного старше 20

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 21:21

      Да пофигу.Я с детьми хожу на Восток.А на фанатской в любой команде так.Кстати,я против малолеток и особенно шлюх ничего не имею))

      0
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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 16:54

      Нормальный клуб. Только местные болельщики м...... Был не раз и ехать не советую. Их южная трибуна - бомжатня. Как в это говно Бердыев попал, совсем не понятно.

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 17:06

      парнишка, ты ошибаешься, потому, что очень глуп к сожалению. Наверно
      обижен за , что-то , а характер, как у сентиментальной девушки.
      Но ты не расстраивайся и держись.

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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > vgarakh 24 июня 2016, 20:18

      За что обижен я должен быть - хз, жил всю жизнь на чкаловском, ростовчане поймут. А Юг трибуна бомжатня ебаная, мокрого не хватает. Шлюхи есть.

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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 20:19

      Даже, в сравнении с нашим районом бомжатня.

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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > vgarakh 24 июня 2016, 20:20

      Просто - не был - не звизди

      0
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      Рейтинг: +18

      Русик292 22 июня 2016, 10:23

      в сборную его срочно

      0
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      Рейтинг: +18

      Русик292 22 июня 2016, 10:23

      в сборную если хотят результат )

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 июня 2016, 09:06

      Доиграются ростовчане,уйдет Бекиич.

      0
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      Рейтинг: +186

      KROFF 21 июня 2016, 19:18

      Российский специалист?! Я думал он туркменский!!!

      -3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > KROFF 21 июня 2016, 21:19

      Самый русский из русских

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 21 июня 2016, 15:06

      Ждет приглашения в сборную?)

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ШарКий вояж в ТуЛузу 21 июня 2016, 16:04

      Да денег у нас нет,должны 300 лямов. Сейчас гнут 3-х олигархов на капусту.Если нагнут,дело сделано.Но они сопротивляются видно))

      -1
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