Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Врба: «Нам нужно побеждать Турцию»

    Главный тренер сборной Чехии Павел Врба рассказал о настрое своей команды на матч против Турции.

    «В теории нам может хватить и очка, но это из области фантастики. Нам нужно побеждать, а потому сыграем с большим акцентом на атаку. Сделаем все возможное, чтобы контролировать ход матча.

    У большинства наших ребят есть опыт участия в больших матчах, и это должно помочь. Все понимают, что стоит на кону, и каждый готов выложиться без остатка. В этом можете даже не сомневаться.

    Обязательно пересмотрю игру в Праге, когда турки нас победили. С их точки зрения это, безусловно, был шикарный матч. Но сейчас все будет по-другому, поскольку три очка необходимы обеим командам.

    Мы победили в Турции, они выиграли у нас в Чехии. Посмотрим, что получится во Франции», – сказал Врба.

    Матч заключительного тура группового этапа Чехия – Турция состоится во вторник, 21 июня, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 06:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11