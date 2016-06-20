Евро-2016. Уэльс разгромил Россию и стал первым в группе

Сборная Уэльса разгромила Россию в 3-м туре группового этапа Евро-2016. Голы в ворота команды Леонида Слуцкого забили Аарон Рэмзи, Нил Тэйлор и Гарет Бэйл.
Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 3-й тур
Голы: 0:1 – Рэмзи, 11; 0:2 – Тэйлор, 20; 0:3 – Бэйл, 67.
Россия: Акинфеев, Комбаров, Игнашевич, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 46), Смольников, Глушаков, Мамаев, Широков (Головин, 52), Смолов (Самедов, 70), Кокорин, Дзюба.
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Тэйлор, Дэйвис, Честер, Уильямс, Рэмси, Аллен (Эдвардс, 74), Ледли (Кинг, 76), Бэйл (Черч, 83), Воукс.
Предупреждения: Воукс, 17; Мамаев, 64.
Источник: Бомбардир.ру
news/471437 Первый тайм матча с Уэльсом. Лучшая опасная передача на Дзюбу на счету нашего вратаря Игоря Акинфеева. Оба пропущенных мяча на совести Смольникова. Он вообще появлялся в своей зоне только тогда, когда мячом владела наша сборная, а не наоборот! 0:1 – Смольников в роли статиста, не позаботившегося о том, чтобы прикрыть Рэмзи; 0:2 – Смольников вообще в центре поля, поленился возвращаться, хотя мяч был уже у валлийцев. Ещё дважды Бэйл в первом тайме просто простил отсутствие Смольникова в своей зоне. Говорить о какой-то вразумительной игре сборной России в первом тайме после такого «холодного душа» сложно, хотя ребята и старались. Валлийцы явно изучали матч Россия – Словакия, чем занимался Слуцкий – представления не имею!!! Если Смольников самовольничал, то его нужно было убирать из состава или грозно предупредить ещё после матча со словаками! Если же нет, и это была такая тактика Слуцкого играть без правого защитник?! Сначала против словаков, потом против команды с Бэйлом и Рэмзи… Тогда это просто феноменальная глупость! Или умышленное вредительство. Другого ответа нет и быть не может. Моё отношение к Слуцкому известно: я его вообще тренером не считаю. Он в лучшем случае дипломат и физрук, но не тренер. Но так проявить себя не мог даже более или менее приличный физрук… Тайм второй. 0:3 – Ремзи отдаёт пас на Бэйла в зону Смольникова. СМОЛЬНИКОВА НЕТ ВООБЩЕ В СВОЕЙ ЗОНЕ, хотя атака валлийцев развивалась со своей половины поля и в обычной игровой манере, без стремительной контратаки. Бэйл начинал матч на правом фланге атаки валлийцев (на нашем левом фланге Комбарова), пару раз прорывался, но с трудом. Потом, вспомнив матч наших со словаками, и, увидев, что в зоне ответственности нашего правого защитника Смольников появляется редко, стал смещаться в эту зону или просто там играть. В результате Бэйл создал несколько опасных моментов ещё в первом тайме, а во втором забил третий гол.