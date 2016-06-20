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Евро-2016. Уэльс разгромил Россию и стал первым в группе

20 июня 2016, 23:49
172

Сборная Уэльса разгромила Россию в 3-м туре группового этапа Евро-2016. Голы в ворота команды Леонида Слуцкого забили Аарон Рэмзи, Нил Тэйлор и Гарет Бэйл.

Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 3-й тур

Россия – Уэльс – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Рэмзи, 11; 0:2 – Тэйлор, 20; 0:3 – Бэйл, 67.

Россия: Акинфеев, Комбаров, Игнашевич, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 46), Смольников, Глушаков, Мамаев, Широков (Головин, 52), Смолов (Самедов, 70), Кокорин, Дзюба.

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Тэйлор, Дэйвис, Честер, Уильямс, Рэмси, Аллен (Эдвардс, 74), Ледли (Кинг, 76), Бэйл (Черч, 83), Воукс.

Предупреждения: Воукс, 17; Мамаев, 64.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Уэльс
Комментарии (172)
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cska-62
1466455839
15.06.2016 после матча Россия – Словакия я писал: «О провалах сегодня в первом тайме. Огромное количество неточных передач и обрезов обсуждать нечего. Это болезнь нашей сборной, как и тот факт, что «первый пас» из глубины куда лучше делает вратарь Игорь Акинфеев, чем наш левый фланговый защитник Щенников. Но Георгий при этом всё-таки отрабатывал в обороне достойно и прикрывал свою зону. Оба пропущенных мяча пришли с правого фланга Смольникова, который почти весь тайм играл на своём фланге в полузащите и нападении, не утруждаясь возвращаться назад. Первый пропущенный гол полностью на его совести, ибо он просто поленился занять свою позицию на поле, хотя Вайсс-мл. находился уже ближе него к воротам Акинфеева, а мяч был у словаков. Отчаянная попытка Смольникова «вернуться домой» привела к тому, что он просто пролетел мимо Вайсса-мл. и мяча, после чего счёт был открыт. При втором забитом мяче, нисколько не умаляя мастерство Марека Гашека и удар в его исполнении, следует признать, что и Смольников, и все другие наши игроки обороны просто вальяжно смотрели, как мяч словаки вводят из-за боковой линии, а Гамшик его принимает, обрабатывает и готовится нанести удар…Хотя если бы игроки и наш тренерский штаб интересовались бы игрой «Наполи» в Серии А итальянского первенства, то знали бы, что Мареку нельзя давать принимать мяч и бить с убойных позиций вообще… Его удары почти всегда точны, опасны и оригинальны, и их следует накрывать, что и делают итальянские защитники постоянно в Серии А. Подключение крайних защитников к атаке – дело, конечно, хорошее, но именно подключение, а не игра с двумя центральными и левым защитником, что мы видели сегодня в первом тайме в игре нашей сборной. И чем там тогда вообще занимался на поле Кокорин, играя справа рядом со Смольниковым? Совершенно непонятно! Даже Дани Алвес в «Барселоне» при постоянных подключениям к атаке отрабатывает в обороне, а не бросает свой фланг на произвол судьбы, хотя «Барса» и играет постоянно первым номером и контролирует мяч, не в пример нашей сборной». http://bombardir.ru/
news/471437 Первый тайм матча с Уэльсом. Лучшая опасная передача на Дзюбу на счету нашего вратаря Игоря Акинфеева. Оба пропущенных мяча на совести Смольникова. Он вообще появлялся в своей зоне только тогда, когда мячом владела наша сборная, а не наоборот! 0:1 – Смольников в роли статиста, не позаботившегося о том, чтобы прикрыть Рэмзи; 0:2 – Смольников вообще в центре поля, поленился возвращаться, хотя мяч был уже у валлийцев. Ещё дважды Бэйл в первом тайме просто простил отсутствие Смольникова в своей зоне. Говорить о какой-то вразумительной игре сборной России в первом тайме после такого «холодного душа» сложно, хотя ребята и старались. Валлийцы явно изучали матч Россия – Словакия, чем занимался Слуцкий – представления не имею!!! Если Смольников самовольничал, то его нужно было убирать из состава или грозно предупредить ещё после матча со словаками! Если же нет, и это была такая тактика Слуцкого играть без правого защитник?! Сначала против словаков, потом против команды с Бэйлом и Рэмзи… Тогда это просто феноменальная глупость! Или умышленное вредительство. Другого ответа нет и быть не может. Моё отношение к Слуцкому известно: я его вообще тренером не считаю. Он в лучшем случае дипломат и физрук, но не тренер. Но так проявить себя не мог даже более или менее приличный физрук… Тайм второй. 0:3 – Ремзи отдаёт пас на Бэйла в зону Смольникова. СМОЛЬНИКОВА НЕТ ВООБЩЕ В СВОЕЙ ЗОНЕ, хотя атака валлийцев развивалась со своей половины поля и в обычной игровой манере, без стремительной контратаки. Бэйл начинал матч на правом фланге атаки валлийцев (на нашем левом фланге Комбарова), пару раз прорывался, но с трудом. Потом, вспомнив матч наших со словаками, и, увидев, что в зоне ответственности нашего правого защитника Смольников появляется редко, стал смещаться в эту зону или просто там играть. В результате Бэйл создал несколько опасных моментов ещё в первом тайме, а во втором забил третий гол.
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Azenkur
1466456005
С победой коллектив сборной Уэльса. Действительно команды, которая играла на результат и ради своей страны и болельщиков. Браво!
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Diman67
1466456148
посмотрел матч - словно в бочке с дерьмом искупался. лучше б не смотрел....
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Nesterenko
1466456277
Мне больше всего жалко Стогниенко. Бедный мужик, старался комментировать весь матч профессионально, хотя после такого одни маты в голове.
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гость shuh
1466456702
Я не россиянин но как никогда болел за Россию на фоне всех последних событий в мире. Но футболисты я считаю играли без патриотизма.Это самая беззубая и без цветная команда чемпионата.Хорошо это не Северная Корея а то бы отправили уголь добывать.Очень жаль Российских болельщиков и тренера.
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tembot07
1466456966
Ну что парни,теперь поняли почему в Европу уезжать надо, а не варитсья в собственном соку?! тут-то в России понятно,в пол ноги все играют,а Европа такого не позволит!И если вам действительно стыдно за свою игру,и,наконец,вы поняли на этом Евро свой истинный уровень игры в футбол - то марш учиться играть из России!
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GeorgeXIII
1466457262
Ставка выиграл!!!
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Kelll
1466491100
Блин неужели среди 145 миллионов людей живущих в России нет 11 нормальных мужиков умеющих хоть мяч ногами пинать. На кой ..... мне эти нервы. Запретить в России футбол чтобы нервы были в порядке
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Golovogol
1466499320
1) Такой игровой и тактической безнадёги не припомнишь даже. В Бразилии и то лучше было... И не бегут к тому же. Провал. 2) Смольников - просто днище. Всё, что прилетало со Словакией и Уэльсом - всё из его зоны, с его правого фланга. 3) В двух голах из трёх пытались делать искусственный офсайд. Оборона ЦСКА и в чемпионате России постоянно этим занимается. А нафиг? Кто это вообще придумал... Мяч надо отбирать, а не офсайды делать! 4) Не считаю состав с Уэльсом хорошим. Отбирать было некому, и зачем опять 3 форварда? 5) Хуже результата только то, как Головин искал, кому отдать капитанскую повязку. Вот так же сборная и пасы отдает - как эту повязку: фиг знает кому, а в конечном итоге - вратарю. Я бы на месте Головина вообще на себя её надел, раз никто брать не хочет. 6) А вообще, тут нет смысла что-либо обсуждать. Теперь можно спокойно смотреть, как люди играют в футбол. Те, кто умеют. Поливать грязью игроков - тоже бессмысленно. Всё равно других нет. Они сами себя наказали, показав свой уровень. Да им и плевать на нас, по большому счёту. 7) Теперь главный вопрос: кто рискнёт взойти на эшафот тренера сборной России на домашнем ЧМ? Думаю, что назначат Черчесова.
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DrShimmer
1466504443
Отменить лимит пусть играют в тех дивизионах в которых заслуживают!!!
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