Черчесов: «Я не рисковал бы Шатовым»

Экс-тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился своим мнением о возможном выходе на поле в матче Россия – Уэльс Олега Шатова, который в поединке со Словакией получил травму.

«Шатова рискованно выпускать на поле. Это мышечное повреждение. Тем более, свежее повреждение. Он может попросить замену. Я так никогда не рисковал», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ»