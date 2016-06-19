Де Лаурентис: «Наполи» – это единственный театр, в котором Игуаин может стать героем»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего команды Гонсало Игуаина в мадридский «Атлетико».

«Конечно, некоторые топ-клубы проявляют к нему определенный интерес. Но им нужно выложить за него 94 миллиона евро, чтобы активировать опцию выкупа.

Игуаин стал топ-игроком в Неаполе, как и Марадона. У того тоже не получилось стать лидером в «Барселоне».

«Наполи» – это не второй выбор для него. Это единственный театр, в котором он может стать героем», – заявил Де Лаурентис.