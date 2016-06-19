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  • Де Лаурентис: «Наполи» – это единственный театр, в котором Игуаин может стать героем»

Де Лаурентис: «Наполи» – это единственный театр, в котором Игуаин может стать героем»

19 июня 2016, 16:41
2

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего команды Гонсало Игуаина в мадридский «Атлетико».

«Конечно, некоторые топ-клубы проявляют к нему определенный интерес. Но им нужно выложить за него 94 миллиона евро, чтобы активировать опцию выкупа.
Игуаин стал топ-игроком в Неаполе, как и Марадона. У того тоже не получилось стать лидером в «Барселоне».

«Наполи» – это не второй выбор для него. Это единственный театр, в котором он может стать героем», – заявил Де Лаурентис.

Источник: Mundodeportivo
Италия. Серия А Наполи Игуаин Гонсало Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (2)
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MrVanes-Zenit
1466431951
И правда пусть остаётся, раз так всё получается здорово На руках носить весь Неаполь будет, если ещё хотя бы один сезон такой проведёт
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Protosser
1466433321
Да, это так.. Помню - каким деревянным был на ЧМ..
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