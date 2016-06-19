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  • Дмитрий Комбаров: «С приходом Слуцкого атмосфера в сборной стала непринужденной»

Дмитрий Комбаров: «С приходом Слуцкого атмосфера в сборной стала непринужденной»

19 июня 2016, 15:00
21

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о том, как изменилась атмосфера в национальной команде с приходом на пост главного тренера Леонида Слуцкого.

— Леонид Слуцкий перед турниром прилично нагружал игроков. Какой тренер гонял больше всех?

— У Кобелева были очень тяжелые тренировки на сборах. И у Карпина в первые два года. Труднее всего давался бег на длинные дистанции. Скажем, пять раз по тысяче метров. Причем эту тысячу ты должен пробежать за определенное время. А большие нагрузки вообще характерны перед крупными турнирами. Сначала идет закладка фундамента, базы, дальше отрабатываем тактические действия. Все-таки Евро — турнир краткосрочный, к нему надо точечно готовиться.

— С приходом Слуцкого атмосфера в сборной изменилась?

— Конечно, стала более легкой. Раньше все ходили по струнке, сейчас – непринужденно. Появились послабления по режиму, но в рамках дозволенного. Например, на прием пищи теперь можно приходить не к конкретной минуте, а в какой-то интервал времени. Скажем, с 13:30 до 14:30. Плюс разрешено быть в тапочках или кроссовках — как тебе удобно.

— Юмор на тренировках появился?

— В меру. В основном все очень строго, собранно. Вот в отеле или в массажной комнате шутим. При Капелло было намного строже.

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Источник: Еженедельник «Футбол»
Чемпионат Европы Россия Комбаров Дмитрий Слуцкий Леонид Капелло Фабио
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Nesterenko
1466337990
Ага, по вашей игре видно, что вам похер на все. Что строгий, что либеральный, вы при любом компетентном тренере играете как курицы с мячом. Едьте домой нахер, не позорьтесь среди футбольных держав!
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_Kesh_Suntar_
1466340356
Че вы повторяете! Пост такой был жЕ!!
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Ele13
1466340626
А играть так сборная не научилась.
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bumer_moscow
1466342399
Расстрелять бы вас по прилету всех на красной площаде публично.
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roman230582
1466342551
При любой атмосфере вы лажаете
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maior-60
1466343567
Какую-то хрень выложили. На обед разрешено ходить в тапочках или кроссовках. Лучше бы - в валенках и галошах.
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sochi-2013
1466346342
Только Бердыев. Черчесов в помощники.
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robocop
1466346889
Вот непринуждённо и прос.ырают матчи...
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Андрей Ермошин
1466348317
Только кнут, по другому эти горе-футболисты не понимают.
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Legioner-05
1466351553
Кто-то про автобус упомянул,так по мне лучше "автобусный" результат,чем ни игры ни результата.Начнем с автобуса,а там глядишь сами сможем уже управлять стилем,прежде всего важен результат на подобном турнире
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