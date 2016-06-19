Шандао попал в сферу интересов «Спартака»

«Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Кубани» Шандао. 28-летний футболист может перейти в московский клуб на правах свободного агента, так как срок его контракта с желто-зелеными истекает 30 июня этого года.
Ранее сообщалось, что бразилец близок к переходу в «Лас-Пальмас».
В прошедшем сезоне чемпионата России Шандао провел 27 матчей, отметившись одним голом.
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Источник: Чемпионат.ком
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