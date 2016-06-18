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    Долги «Ростова» составляют 300 миллионов

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что долги «Ростова» на данный момент составляют 300 миллионов рублей.

    «Я бы сказал, что долг текущий. Мы по маю месяцу практически рассчитались, и сейчас есть платежи по июню. Не только по зарплатам игроков, но и традиционные – различные фонды, налоги. Порядка 300 млн рублей.

    Плюс, нам нужно готовиться к следующему сезону, и выступлению в Лиге чемпионов. А это значит, надо думать, каким образом круг наших спонсоров увеличить. При том, что команда финансируется из бюджета ростовской области, я убежден, что для решения задачи основательной, нужен титульный спонсор, тогда ситуация будет стабилизирована. Хотя, годом ранее долг команды составлял до семи месяцев.

    Сейчас мы ищем региональных спонсоров, которые занимаются реализацией проектов федерального уровня», – сказал Голубев.

    Источник: ТАСС

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    18.06.2016 13:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 18 июня 2016, 22:56

      Надо сделать из Ростова партийную команду ЛДПР.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 июня 2016, 18:47

      В баксах,копейки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 18 июня 2016, 18:10

      Дорого "Ростов" обходится Ростову

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 июня 2016, 15:13

      5.5 млн долларов, не так много по современным меркам

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 18 июня 2016, 13:20

      Выступление в ЛЧ должно принести денег

      2
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