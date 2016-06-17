Жемалетдинов продолжит карьеру в «Рубине»

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов станет игроком «Рубина». Казанский клуб воспользуется опцией в контракте 19-летнего россиянина и выкупит футболиста у железнодорожников. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард был отправлен в дубль «Локомотива».

В прошедшем сезоне чемпионата России Жемалетдинов провел пять матчей, в которых забил два гола.

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