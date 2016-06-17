«Локомотив» отправил Жемалетдинова в дубль из-за нежелания игрока продлевать контракт

«Локомотив» отправил в дубль нападающего команды Рифата Жемалетдинова. Данное решение руководство железнодорожников приняло в связи с тем, что российский форвард отказался продлевать контракт с клубом.

Сообщается, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы «Спартак» и «Рубин».

В прошедшем сезоне чемпионата России Жемалетдинов провел пять матчей, в которых забил два гола.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов