«Локомотив» отправил Жемалетдинова в дубль из-за нежелания игрока продлевать контракт

А нах его держать в основе, если он не хочет больше играть в клубе? Хорошо что не выгнали просто досрочно. В Основе пусть будет тот кто желает играть.
«Локомотив» отправил в дубль нападающего команды Рифата Жемалетдинова. Данное решение руководство железнодорожников приняло в связи с тем, что российский форвард отказался продлевать контракт с клубом.
Сообщается, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы «Спартак» и «Рубин».
В прошедшем сезоне чемпионата России Жемалетдинов провел пять матчей, в которых забил два гола.
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