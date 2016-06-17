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    «Локомотив» отправил Жемалетдинова в дубль из-за нежелания игрока продлевать контракт

    «Локомотив» отправил в дубль нападающего команды Рифата Жемалетдинова. Данное решение руководство железнодорожников приняло в связи с тем, что российский форвард отказался продлевать контракт с клубом.

    Сообщается, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы «Спартак» и «Рубин».

    В прошедшем сезоне чемпионата России Жемалетдинов провел пять матчей, в которых забил два гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 17:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 18 июня 2016, 16:26

      А нах его держать в основе, если он не хочет больше играть в клубе? Хорошо что не выгнали просто досрочно. В Основе пусть будет тот кто желает играть.

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 17 июня 2016, 19:14

      Жестко?
      Я думал дрыном высекли,а тут...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июня 2016, 18:17

      вот так у нас с молодежью обращаются так откуда им взятся только появится кто как тут же его уничтожат пнут мордой в дерьмо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      -lol- 17 июня 2016, 17:56

      Когда уже гвно из руководства уберут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 17 июня 2016, 17:48

      ЧТО ЗА ТУПИЗМ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 июня 2016, 17:45

      че за фигня?

      1
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