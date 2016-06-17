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    Скаут: «Муса для Англии очень хрупкий»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжает оставаться главной трансферной целью английского «Лестера» в летнее трансферное окно, но такому переходу может помешать слабая физическая подготовка футболиста.

    «Муса быстр, техничен, стал хорошо тактически оснащен. Его конкурентным преимуществом является универсализм – способность сыграть и на фланге, и на острие атаки. Есть проблемы с атлетизмом – для английской Премьер-лиги он пока очень хрупкий. Но эта проблема решается в тренажерном зале, куда его обязательно отправят специалисты по физподготовке, если Муса перейдет в «Лестер», – рассказал скаут «Лестера» по Восточной Европе Даррен Иди.

    В прошедшем сезоне Муса провел 30 матчей за ЦСКА, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Известия

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    17.06.2016 10:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14

      subbdim 18 июня 2016, 14:00

      оставайся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 18 июня 2016, 07:54

      Хрупкий, но шустрый!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июня 2016, 17:53

      Муса не тяжелоатлет, его ещё поймать надо и попробовать отнять мяч.

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 июня 2016, 17:35

      Упаковать в пузырчатый полиэтилен. Удобно. Красиво. Надежно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 июня 2016, 12:38

      Да ладно,в Англии как раз мясом обрастет

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 17 июня 2016, 12:26

      Вспомните Бейла

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 июня 2016, 12:01

      Забирайте! Тем более,что игрок сам рвется в АПЛ! (Думбия туда тоже рвался)

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 17 июня 2016, 11:48

      Стерлинг не мощнее,а как играет.

      1
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