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Умтити: «Меня не волнуют слухи о «Барселоне»

17 июня 2016, 07:41

Защитник «Лиона» Самуэль Умтити признался, что пока не думает о контрактных отношениях с «Барселоной», а полностью сконцентрирован на Евро-2016.

«Безусловно, «Барселона» – великий клуб. Любому футболисту хотелось бы играть в его составе. Но меня не волнуют слухи. Доволен тем, что участвую в чемпионате Европы, и стараюсь пользоваться каждым моментом.

Моим будущим занимаются агенты. Я стараюсь не забивать себе голову мыслями о «Барселоне» и сконцентрирован на Евро», – заявил Умтити.

Ранее появилась информация о пятилетнем контракте между сторонами, который должен быть подписан в ближайшее время.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 Испания. Примера Трансферы Лион Барселона Умтити Самуэль
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