«Барселона» договорилась о переходе с Умтити

По информации Le Dauphine Liberé, «Барселона» договорилась о переходе с защитником «Лиона» Самуэлем Умтити. Стороны согласовали детали на прошлой неделе, теперь клубам осталось достигнуть договоренности между собой. Трансфер француза может обойтись сине-гранатовым в 30-33 миллиона евро.

Ранее СМИ информировали, что «Лион» готов отпустить Умтити в каталонский клуб, чтобы с помощью вырученных от его продажи средств не дать покинуть команду нападающему Александру Лаказетту.