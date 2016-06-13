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    «Барселона» договорилась о переходе с Умтити

    По информации Le Dauphine Liberé, «Барселона» договорилась о переходе с защитником «Лиона» Самуэлем Умтити. Стороны согласовали детали на прошлой неделе, теперь клубам осталось достигнуть договоренности между собой. Трансфер француза может обойтись сине-гранатовым в 30-33 миллиона евро.

    Ранее СМИ информировали, что «Лион» готов отпустить Умтити в каталонский клуб, чтобы с помощью вырученных от его продажи средств не дать покинуть команду нападающему Александру Лаказетту.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 13 июня 2016, 23:23

      ну и отлично
      замена Алвешу
      хороший трансфер не должен потеряться в Барселоне

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    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 13 июня 2016, 14:14

      они же хотели его за 40 отдавать барсе, какие 30-33?

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