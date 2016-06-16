Агент: «Было предложение из «Уфы», но Панченко подпишет контракт с «Динамо»

Агент форварда ЦСКА Кирилла Панченко прокомментировал информацию о переходе своего подопечного в московское «Динамо».

«Скорее всего, Кирилл сегодня перейдет из ЦСКА в «Динамо» на правах аренды на год. Пока официально он еще не перешел. Мы рассматривали много вариантов, почти из всех клубов РФПЛ, кроме первой пятерки. Идеальное предложение было из «Уфы» из-за главного тренера Виктора Гончаренко, с которым Кирилл знаком. Но ради маленького ребенка и жены он принял решение остаться в Москве — это очень удобно», – заявил Виктор Панченко.