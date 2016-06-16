Темников: «В «Динамо» позвали после стыковых матчей»

Защитник Иван Темников прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».

«После второй стыковой встречи со мной связался Роман Орещук, занимающий сейчас пост спортивного директора бело-голубых, и предложил такой вариант с «Динамо». Был ли шанс остаться в Томске? Вроде бы я был в планах на продление контракта, но мне в итоге так ничего и не предложили. Хотя сейчас представители «Томи» говорят, что не потянули мои запросы. Повторюсь – никакого предложения не было», – заявил Темников в интервью корреспонденту «Бомбардира» Ивану Адаменко.

Полностью интервью Ивана Темникова можно найти здесь.