Глушаков: «Хотелось хотя бы очочко взять»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2). Глушаков стал автором единственного гола россиян.

«Если честно, с Англией было тяжелее. Но тогда удалось добыть ничью. А сейчас, к сожалению, проиграли…

Забить приятно, но смысл в голе, если проиграли? Ну, я почти забил Англии, сейчас «официально» забил. Я больше был нацелен на оборону.

Но понимал, что при 0:2 надо идти вперед. Ребята ведь втроем не справятся против трех-четырех соперников.

Во втором тайме отошли назад словаки. Потому у нас было больше моментов. Хотелось хотя бы очочко взять… Жаль, не вышло. Хотя при 1:2 были моменты хорошие. У меня, еще полтора-два у ребят.

Мне все равно, с каким играть Уэльсом – мотивированным или нет. Главное – показать хороший футбол», – сказал Глушаков.