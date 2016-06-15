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Глушаков: «Хотелось хотя бы очочко взять»

15 июня 2016, 19:41
8

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2). Глушаков стал автором единственного гола россиян.

«Если честно, с Англией было тяжелее. Но тогда удалось добыть ничью. А сейчас, к сожалению, проиграли…

Забить приятно, но смысл в голе, если проиграли? Ну, я почти забил Англии, сейчас «официально» забил. Я больше был нацелен на оборону.

Но понимал, что при 0:2 надо идти вперед. Ребята ведь втроем не справятся против трех-четырех соперников.

Во втором тайме отошли назад словаки. Потому у нас было больше моментов. Хотелось хотя бы очочко взять… Жаль, не вышло. Хотя при 1:2 были моменты хорошие. У меня, еще полтора-два у ребят.

Мне все равно, с каким играть Уэльсом – мотивированным или нет. Главное – показать хороший футбол», – сказал Глушаков.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Словакия Глушаков Денис
Комментарии (8)
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кошмарик
1466009156
очочко взять.. а получилось подставить..
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Fireman-100
1466009602
Мечтают об одном - подержать за очко друг друга.
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Kulimen
1466010824
Для начала свое очочко подставлять перестаньте.
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ManUtd-Volgograd
1466013341
Вы и в взяли в очочко всей командой
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Alek7183
1466014626
"Забить приятно, но смысл в голе, если проиграли?" - в каждом голе есть смысл в группе, тем более в нашем положении.
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roman230582
1466015163
Сколько шутников, и все на одну и ту же тему
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Azenkur
1466015311
"Я больше был нацелен на оборону. Но понимал, что при 0:2 надо идти вперед." Какая нах** может быть нацеленность на оборону, когда тебя выпускают на поле при счете 0-2 в пользу соперника?? Вот что несет...
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Armani nn
1466022182
Нефиг было свое очочко раслаблять,как вы умеете,после Англии то раслабили и нагнули вас по фен шую
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