Слуцкий: «Со Словакией нужно использовать те же козыри, что и в матче с англичанами»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Словакии. Напомним, встреча состоится сегодня в Лилле и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Сборная очень четко оценивает свои возможности. Мы прекрасно понимаем, что на этом Евро пока не прошло еще ни одной игры с суперявным преимуществом. Даже фавориты не играют так, чтобы невозможно было оказывать сопротивление. Со словаками и с Уэльсом надо играть на 100% своих возможностей, используя те же козыри, что в матче с англичанами.

Уровень напряжения на этом чемпионате таков, что разница в два мяча была достигнута только в двух матчах. И итальянцы, и немцы забивали уже в компенсированное время. Эти матчи могли бы не закончиться с таким счетом. Уверен, борьба будет очень упорная и каждая команда до последнего тура будет цепляться за свои шансы. Фавориты на чемпионате есть, но им надо прикладывать максимум усилий, чтобы доказывать свой уровень.

Игровая модель Словакии выстроена на протяжении уже долгого времени. Им необходимо побеждать, но и нам необходимо побеждать. Разница в одно очко минимальна и не дает большого гандикапа, кроме веры в свои силы и положительного эмоционального фона, который был создан», – отметил Слуцкий.