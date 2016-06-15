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  • Слуцкий: «Со Словакией нужно использовать те же козыри, что и в матче с англичанами»

Слуцкий: «Со Словакией нужно использовать те же козыри, что и в матче с англичанами»

15 июня 2016, 07:40
14

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Словакии. Напомним, встреча состоится сегодня в Лилле и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Сборная очень четко оценивает свои возможности. Мы прекрасно понимаем, что на этом Евро пока не прошло еще ни одной игры с суперявным преимуществом. Даже фавориты не играют так, чтобы невозможно было оказывать сопротивление. Со словаками и с Уэльсом надо играть на 100% своих возможностей, используя те же козыри, что в матче с англичанами.

Уровень напряжения на этом чемпионате таков, что разница в два мяча была достигнута только в двух матчах. И итальянцы, и немцы забивали уже в компенсированное время. Эти матчи могли бы не закончиться с таким счетом. Уверен, борьба будет очень упорная и каждая команда до последнего тура будет цепляться за свои шансы. Фавориты на чемпионате есть, но им надо прикладывать максимум усилий, чтобы доказывать свой уровень.

Игровая модель Словакии выстроена на протяжении уже долгого времени. Им необходимо побеждать, но и нам необходимо побеждать. Разница в одно очко минимальна и не дает большого гандикапа, кроме веры в свои силы и положительного эмоционального фона, который был создан», – отметил Слуцкий.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия Словакия Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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1cent
1465967281
козырей нет, даже джокера нет. Зато есть звонок другу .Позвони Бердыеву....
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ArReal
1465968788
Те же козыри??? Это что опять отбиваться тупо нужно будет весь матч?))
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84aivengo
1465969771
нет у нас креативщиков в середине поля,нет зрелищности.. поэтому каждый маломальский момент надо реализовывать и в защите землю выжигать..
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Untitled-1
1465970571
березу на острие - вот козырь.
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Grag
1465971544
опять на удачу надеться.((
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subbotaspartak
1465974109
Что за козырь, интересно, Применён был повсеместно? Смолов, Дзюба и Кокорин? Этот козырь припозорен.
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vgarakh
1465974556
Какой козырь? Автобус с трамваем?
Ответить
Pro100Kid
1465980483
Ммм...какие козыри?...)
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Protosser
1465985038
С теми же козырями? Перечислите их, пожалуйста. Жертвоприношение проведете?
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Serjoga
1465985588
Те же козыри! Та же ничейка! С 3 очками в 1/8 не пробиться с 3-го места!
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