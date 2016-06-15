Тихонов: «Предложение возглавить «Енисей» показалось мне интересным»

Российский специалист Андрей Тихонов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Енисея».

– Вы работали в «Краснодаре» – клубе, у которого хорошие перспективы. И вдруг решили перейти в команду ФНЛ. Что послужило причиной такого решения?

– Уходя в отпуск, договорился с руководством «Краснодара», что если у меня будет интересное предложение поработать самостоятельно, то мне пойдут навстречу. Предложение возглавить «Енисей» показалось мне именно таким.

– Кто его сделал?

– Позвонил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев и сказал, что им интересен тренер Тихонов. После этого встречался с ним. Также дважды общался с губернатором, обсуждали вопросы о будущем клуба.

– Вы ставили вопросы перед руководством края?

– Сказал, что намерен вернуть воспитанников местного футбола – Харитонова, Комкова и Базанова. И получил добро. Кроме того, в ходе беседы мы пришли к тому, что укрепления требует не только состав, но и клубная инфраструктура. После этого улетел в Краснодар, попрощался с командой и готов приступить к работе на новом месте.

– Не тревожит то, что до старта чемпионата ФНЛ остается совсем немного времени?

– Конечно, это создает трудности. В процессе сборов придется не только готовить команду, но и знакомиться с ней, посмотреть в деле всех футболистов.

– Кто войдет в ваш тренерский штаб?

– Помогать мне будет Владимир Ежуров, работавший в дубле «Рубина». Укомплектовывать тренерский штаб буду по ходу межсезонья.