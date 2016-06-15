Кубок Америки-2016. Чили обыграл Панаму и стал последним участником плей-офф

На Кубке Америки-2016 определился последний участник плей-офф. Сборная Чили в очном противостоянии за выход в четвертьфинал турнира одержала победу над командой Панамы – 4:2. По дублю в составе победителей отметились Эдуардо Варгас и Алексис Санчес.

Кубок Америки-2016. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

Чили – Панама – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Камарго, 5; 1:1 – Варгас, 15; 2:1 – Варгас, 43: 3:1 – Санчес, 50; 3:2 – Арройо, 75; 4:2 – Санчес, 89.

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