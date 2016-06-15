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Судьи
Главный судья:
Родди Самбрано Ольмедо
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Чили - Панама

15.06.2016, Среда, 03:00 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Кубок Америки, 3 тур Чили - Панама
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 3 0 0 10:1 +9 9
2. Чили 3 2 0 1 7:5 +2 6
3. Панама 3 1 0 2 4:10 -6 3
4. Боливия 3 0 0 3 2:7 -5 0
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