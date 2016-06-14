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    Португалия и Исландия завершат первый тур ЧЕ-2016

    Сборные Португалии и Исландии встретятся в заключительном матче первого тура группового этапа Евро-2016. Сборная Португалии, которой уже давно пророчат большие успехи на крупных турнирах, с уверенностью подходит к стартовому матчу против дебютантов континентальных первенств и постарается наконец-таки выиграть значимый трофей. Капитан команды Криштиану Роналду в очередной раз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, так что он – главная надежда португальцев в нападении. Хотя при наличии таких игроков, как Жоау Моутинью, Жоау Мариу, Нани и Рикарду Куарежма, тон в атаке могут задавать и полузащитники.

    Сборная Исландии сыграет первый матч на крупном международном турнире. После долгих ожиданий волнение в команде нарастает, но это волнение радостное. Чтобы рассчитывать на очки в матче против очень сильной Португалии, которая к тому же в отличной форме, необходимо идеально отыграть в защите. В квалификации стартовый состав сборной Исландии менялся нечасто, так что вряд ли стоит сейчас ждать сюрпризов от Ларса Лагербека.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2016 21:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      xxxArbiterxxx 14 июня 2016, 21:09

      https://sport.mail.ru/football
      2016/news/26109829/?frommail=1


      По этой причине стадион был эвакуирован. Отметим, что на этой арене во вторник должен состояться группового турнира Euro-2016 между сборными Португалии и Исландии. Начало встречи в 22:00 мск.
      Стадион был эвакуирован перед матчем сборных Португалии и Исландии

      На чемпионате Европы во Франции произошло новое чрезвычайное происшествие. В Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа Гишар» сработала система противопожарной сигнализации.
      Пока неизвестно, состоится ли игра в назначенный срок или будет перенесена на другую дату.

      0
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      Рейтинг: +14

      subbdim 14 июня 2016, 10:19

      португалия победит 2-0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 14 июня 2016, 09:27

      Давай Исландия дави симулянтов. Интересно Пепе будет корчиться и плакать весь матч?

      -1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 14 июня 2016, 08:46

      Хотелось бы победы Исландии для интриги.

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 14 июня 2016, 08:21

      удачи исландии

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