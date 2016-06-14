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    Болельщики «Терека» признали Городова лучшим футболистом сезона

    Болельщики «Терека» признали лучшим игроком сезона в составе грозненской команды вратаря Евгения Городова. Победитель был определен по сумме всех голосований, которые проводились на официальном сайте «Терека» по окончании каждого тура и определяли лучших футболистов грозненской команды в завершившемся матче. Для подсчета очков для выбора лучшего футболиста сезона была использована система «1-е место в туре – 3 балла, 2-е место – 2 балла, 3-е место – 1 балл».

    Победителем с 52 баллами за сезон стал Евгений Городов, второе место занял бразилец Адилсон с 42 очками, тройку замкнул Мацей Рыбус с 15 баллами.

    Полностью таблица лучших футболистов «Терека» в сезоне-2015/16 выглядит следующим образом:

    1. Городов – 52

    2. Адилсон – 42

    3. Рыбус – 15

    4. Иванов – 14

    5. Годзюр – 13

    6. Митришев – 12

    7. Уциев – 8

    8-9. Садаев, Кузяев – 5

    10. Маурисио – 4

    11-12. Мбенг, Семенов – 3

    13-16. Пирис, Родолфо, Грозав, Кудряшов – 2

    17-18. Лебеденко, Мохаммади – 1

    Источник: ФК «Ахмат»

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    14.06.2016 07:57
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