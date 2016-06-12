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    «Боруссия» Д заинтересована в приобретении Акинфеева

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вызвал интерес со стороны дортмундской «Боруссии». По информации «Faz», в услугах россиянина лично заинтересован главный тренер «шмелей» Томас Тухель, который следил за игроком на матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Англии (1:1).

    По данным Transfermarkt, стоимость Акинфеева составляет 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне вратарь провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых пропустил 25 голов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2016 14:08
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +5

      geragera 15 июня 2016, 09:57

      это прикол ? или на лавку его берут . у его бывают такие матчи что порой кажется лутше дзагоева в рамку поставили:)

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 13 июня 2016, 08:40

      Давно он уже созрел для этого

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > sargassov 20 июня 2016, 17:41

      уже перезрел и причем давно )))

      0
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      Рейтинг: +17

      alonsobrat 12 июня 2016, 21:38

      Игорь достойно отстоял матч, если он так же отстоит все оставшиеся - не удивлюсь, если им заинтересуются топ клубы.

      8
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 июня 2016, 21:26

      Ни один российский игрок в ближайшее время не уедет в Европу. У нас зарплаты в разы выше. Спасибо лимиту за это.

      7
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      Рейтинг: +26

      LesnoyOrex > bset 12 июня 2016, 21:39

      У Акинфеева не самая большая зарплата, в Европе практически любой клуб готов платить столько же или больше

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > LesnoyOrex 20 июня 2016, 17:42

      зачем напрягаться? учить язык, переезд в другую страну, тут и так все устраивает.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 12 июня 2016, 18:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Источник: Бомбардир.ру . Выдают желаемое за действительное, или просто пошутили.

      -8
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 12 июня 2016, 18:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ахаха. Ну смешно. Ей богу. Бюрки променять на эту дурявую херотень. Бред. Хотя Бюрки нелучше. Откуда шлак такой.

      -10
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июня 2016, 18:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ха-ха

      -7
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > андрей андреев 12 июня 2016, 19:43

      лучше джанаева , правда ?
      ха-ха

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > dr.Dexter 12 июня 2016, 20:59

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      Может быть,а ха-ха про Боруссию

      -5
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      Рейтинг: +459

      sour12 12 июня 2016, 18:07

      от здоровья зависит и от возможности равноценной замены в клубе, а так не уйдёт.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2016, 18:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      во первых никто его не хочет и никуда он от юбки жены не уйдет

      -8
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 июня 2016, 17:22

      Если правда то Игорю стоит попробовать себя за кордоном...

      Это же как глоток свежего воздуха...

      8
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