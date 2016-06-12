«Боруссия» Д заинтересована в приобретении Акинфеева

это прикол ? или на лавку его берут . у его бывают такие матчи что порой кажется лутше дзагоева в рамку поставили:)
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вызвал интерес со стороны дортмундской «Боруссии». По информации «Faz», в услугах россиянина лично заинтересован главный тренер «шмелей» Томас Тухель, который следил за игроком на матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Англии (1:1).
По данным Transfermarkt, стоимость Акинфеева составляет 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне вратарь провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых пропустил 25 голов.
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