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Романцев: «Спасибо Акинфееву и Господу Богу»

12 июня 2016, 10:26
5

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился наблюдениями от просмотра матча группового этапа Евро-2016 с командой Англии (1:1).

«Думаю, начало встречи не удивило не только меня: размашистые, скоростные атаки англичан, острые проходы по флангам Лаллана и Стерлинга, выдвинутый вперед Кейн. Интересно, что они не стали делать ставку в наступлении на верховые передачи, а предпочли быстрый розыгрыш мяча низом. За первые сорок пять минут, против одного удара головой Игнашевича, угодившего прямо в Харта, соперник нанес несколько. Но выбор места Акинфеевым был безупречен. Спасибо, Игорь!

Что касается расстановки в атаке, то все, кто ее у нас должен был обеспечивать, образовали треугольник, в котором Дзюба, Смолов и Кокорин постоянно менялись местами. А их появление во время наступления соперника у своей штрафной было вызвано игровой необходимостью – таков сегодняшний футбол. Наши не пошли по пути румын в матче с французами и не стали накрывать соперника в момент приема мяча. Это могло обернуться образованием свободных зон и потерей контроля за пространством. А это чревато неприятностями.

К перерыву преимущество англичан вылилось в несколько опасных моментов у ворот Акинфеева с участием Стерлинга, а затем и Руни с Лаллана. Спасибо нашему вратарю и Господу Богу. Но ощущения, что наша оборона треснет, у меня не появлялось. Хотя, наверное, на душе у Леонида Викторовича Слуцкого было гораздо тревожней», – сказал Романцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Англия Акинфеев Игорь Романцев Олег
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1465720168
Пусть спартачи простят меня Но я хвалю сейчас коня. Ты настоящий корифей Егорка ибн Акинфей
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viking_91
1465721087
Нойштендер и Головин не впечатлили, Глушак в основе должен играть
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nemolod
1465721361
Точнее,чем сказал Олег Иванович, не скажешь!
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Диктор
1465723985
Полностью подписываюсь под этими словами
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