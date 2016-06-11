Непомнящий: «Россия сильна атакой. В матче против Англии нужно использовать этот козырь»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Евро-2016 между сборными Англии и России. Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Подхожу к матчу с надеждой и тревогой. В первой игре будет серьезное волнение, посмотрите, даже французы вчера не могли от него избавиться долгое время. Если наша команда справится с волнением, завладеет мячом и будет его держать внизу, то все будет в порядке.

Россия сильна атакой, этот козырь нужно использовать. Вряд ли мы будем играть вторым номером. Что касается состава, то это прерогатива Леонида Слуцкого, мне не хотелось бы говорить, кто выйдет сегодня на поле», – сказал Непомнящий.