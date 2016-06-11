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    Перед матчем с Англией Слуцкий наигрывал в опорной зоне сборной России Нойштедтера и Головина

    Корреспондент «Матч ТВ» Тимур Журавель заявил, что накануне матча 1-го тура группового этапа Евро-2016 главный тренер сборной России Леонид Слуцкий наигрывал в опорной зоне национальной команды сочетание Александра Головина и Романа Нойштедтера.

    «Головин и Нойштедтер – это опорная зона. У Слуцкого не осталось выбора. В атаке будет наигранная комбинация. Слева – Смолов, в центре – Шатов, справа – Кокорин, и впереди Дзюба. Можно сказать, что авантюрный вариант. На самом деле, это та комбинация, которую Слуцкий наигрывал и на тренировках, и в товарищеских матчах», – сказал Журавель.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.06.2016 17:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      realman2010 11 июня 2016, 23:08

      Надо было ещё в автобусе, по пути на стадион, начать наигрывать. Э-эх, упущено драгоценное время.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 11 июня 2016, 19:37

      Шатов не сможет в центре
      Пусть уж лучше Мамаев,а Шатов на замену выйдет

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 11 июня 2016, 17:43

      Интереснинько

      0
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      Рейтинг: +80

      Devil56 11 июня 2016, 17:33

      Понятненько....

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Devil56 11 июня 2016, 19:07

      поезжантенько домойненько скоренько

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