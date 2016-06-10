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    Руни ответил на критику Смолова

    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал высказывание игрока сборной России Федора Смолова, который заявил, что англичанин «уже не тот».

    «У всех есть свое мнение. Я знаю, на что способен. Играю в футбол много лет и делаю это хорошо. Я знаю, что мой стиль с годами поменялся. Но я думаю, что поменялся я в лучшую сторону. Конечно, все имеют право на свое мнение. Но для меня имеет значение мнение моих партнеров и моих тренеров. Свой ответ я в любом случае дам на футбольном поле», – сказал Руни.

    Напомним, Андрей Аршавин также заявлял, что присутствие Руни в составе сборной Англии станет плюсом для сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2016 19:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 июня 2016, 12:46

      заголовок смешной)))

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июня 2016, 05:55

      давайте минусуйте..да побольше)))))

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июня 2016, 05:53

      не сомневаюсь что англичане выиграет..но результат сделают футболисты ..которые сейчас в форме...но ни как ни ваш хренов руни

      -1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июня 2016, 05:51

      а то что руни когда то БЫЛ хорошим футболистом никто это и не отрицает))..мы говорим не о прошлом футболистов а о их настоящем.... сколько голов забил руни в прошедшем сезоне..и сколько смолов?))))

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июня 2016, 05:41

      правильно смолов сказал ...и вобще у каждого есть свое мнение ..или о руни может говорить только месси и ему подобные...?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2016, 00:03

      посмеюсь если завтра Руни проткнет Конифея

      0
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      Рейтинг: +10

      realman2010 10 июня 2016, 23:13

      Умеют русские мотивировать соперника. Обычно перед матчем хвалят даже заведомо слабого соперника, но здесь все через заднюю дверь.

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 10 июня 2016, 22:36

      офигеть.. Смолов ваще рамсы попутал..

      2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 10 июня 2016, 22:10

      Если для тебя имеет значение мнение твоих партнеров, то какого хрена ты отвечаешь на выпад журналюг?

      1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 10 июня 2016, 21:34

      Смолов?
      Это чел,что за 4 сезона забил 4 гола?
      Потом психану,напихал двадцак,а теперь пиарится?!
      Кокорин,был такой нападающий... тоже начинал хорошо.

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