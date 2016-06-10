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    Смолов: «Руни уже не тот, раньше он выступал гораздо ярче»

    Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча группового этапа Евро-2016 против команды Англии оценил игру футболистов соперника.

    – Впереди матч с Англией. На вашем фланге играет Натан Клайн из «Ливерпуля», который увлекается атакой.

    – У англичан вообще защитники увлекаются атакой. Все понимают, что это шанс, которым нужно воспользоваться.

    – Британские журналисты спрашивали у игроков сборной России, считают ли они Руни до сих пор лучшим в мире. Вы как думаете?

    – Определенно, он один из лидеров сборной Англии. Но, наверное, как сейчас модно говорить – Руни уже не тот. Понимаю, что это громко сказано, тем более от меня. Но раньше он выступал гораздо ярче. И все это понимают и осознают.

    – Вы какой по счету в очереди за футболкой Бэйла?

    – Бэйла? Ладно бы Месси, но Бэйла... Между собой не обсуждаем, кто чью футболку возьмет. Но если будет возможность взять для коллекции, почему нет?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2016 16:54
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 11 июня 2016, 01:38

      Балоболы вы НЕРУССКИЕ !!! Правильно,Федя !! Не фиг бояться всяких англишонков !!! Даже если,то поXYI !!!

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 10 июня 2016, 21:10

      Ахах Бейла...пафоса то сколько...типо кто он такой...ахаха..мда ну и рожа

      -1
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 10 июня 2016, 21:01

      парвите АНГЛИЮ

      1
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 10 июня 2016, 20:41

      30 конечно не 25, но Руни еще в порядке. Завтра оценим.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 10 июня 2016, 19:32

      Губу закатал бы футбу Месси захотел.

      -3
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 10 июня 2016, 19:26

      не надо не оценивать противника

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 июня 2016, 18:48

      Да, Руни стал уже не тот,
      Смолов же наоборот.
      Эй, Европа, берегися,
      Не кладите парню в рот

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 июня 2016, 18:20

      " Руни уже не тот".... Вещи собирай,стадион-вокзал-Россия

      -3
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > андрей андреев 10 июня 2016, 19:23

      Звезда о звезде!)))

      -1
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      Рейтинг: +8

      ppv666 10 июня 2016, 18:18

      если Руни сделает дубль в наши ватора то Федор обоссы себе лицо

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июня 2016, 18:17

      Руни да же сейчас намного сильней Федьки Кокошки и Дзюбы-клоуна вместе взятых

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