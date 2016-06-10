Смолов: «Руни уже не тот, раньше он выступал гораздо ярче»

Балоболы вы НЕРУССКИЕ !!! Правильно,Федя !! Не фиг бояться всяких англишонков !!! Даже если,то поXYI !!!
Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча группового этапа Евро-2016 против команды Англии оценил игру футболистов соперника.
– Впереди матч с Англией. На вашем фланге играет Натан Клайн из «Ливерпуля», который увлекается атакой.
– У англичан вообще защитники увлекаются атакой. Все понимают, что это шанс, которым нужно воспользоваться.
– Британские журналисты спрашивали у игроков сборной России, считают ли они Руни до сих пор лучшим в мире. Вы как думаете?
– Определенно, он один из лидеров сборной Англии. Но, наверное, как сейчас модно говорить – Руни уже не тот. Понимаю, что это громко сказано, тем более от меня. Но раньше он выступал гораздо ярче. И все это понимают и осознают.
– Вы какой по счету в очереди за футболкой Бэйла?
– Бэйла? Ладно бы Месси, но Бэйла... Между собой не обсуждаем, кто чью футболку возьмет. Но если будет возможность взять для коллекции, почему нет?
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