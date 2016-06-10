Губернатор Красноярского края: «Тихонов вернет интерес к футболу в нашем городе»

Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов в ближайшее время может возглавить «Енисей». Российский специалист уже провел встречу с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским, на которой обсудил свое возможное трудоустройство. Сообщается, что окончательное решение стороны должны принять во вторник.

«Я верю, что Тихонов – талантливый и способный тренер и человек, которого знают в футбольном мире. Верю, что он сможет не только вернуть интерес к большому футболу в Красноярске, но и пригласить хороших игроков. Думаю, в клуб вернутся и красноярцы, и те, кто раньше здесь играл», – заявил Толконский в эфире телеканала «Афонтово».