Полузащитник «Лилля» и сборной Марокко Софьян Буфал попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Foot Mercato. Английский клуб готов выложить за него около 20 миллионов евро. Представители «Ливерпуля» несколько раз посещали игры с участием Буфаля.

22-летний марокканец был признан лучшим африканским игроком в чемпионате Франции в прошедшем сезоне, в котором он выходил на поле в 35 матчах. В них он отметился 12 забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

В услугах молодого хавбека также заинтересованы «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Боруссия», «Вольфсбург», «Интер» и «Эвертон». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.